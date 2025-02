Por años, las canciones de amor han acompañado fechas importantes como el “14 de febrero” -más conocido como San Valentín- o un matrimonio; bandas sonoras de películas; pero también a los corazones rotos.

Sin importar si es jazz, cumbia, rock o bossa nova; inglés, español o ruso; las canciones que hablan del amor han sido una constante a lo largo de la evolución de la música.

Y es que al tratarse de una emoción que todos hemos sentido de una u otra forma, las historias que se cuentan a través de las letras de las canciones de amor nos permiten conectar con ellas fácil y rápidamente.

Bien lo saben las y los artistas o bandas de este ranking elaborado por Billboard, quienes, gracias a que lograron conseguir esa conexión con la audiencia, llegaron a los primeros lugares de las listas por sus copias vendidas o reproducciones.

1. “Endless Love” – Lionel Richie y Diana Ross (1981)

La canción nació luego que el director de la película del mismo nombre pidiera a Lionel Richie que compusiera música de fondo para la cinta. Luego, fue un paso más allá y le pidió añadir letra. Más adelante insistió que invitara a una voz femenina a cantarla; puesto que fue llenado por Diana Ross.

Estuvo 9 semanas en el primer puesto del ranking “Hot 100” de Billboard.

2. “I’ll Make Love to You” – Boyz II Men (1994)

Billboard cuenta que cuando el grupo escuchó la canción por primera vez, se preocuparon de que sonara muy similar a un éxito anterior llamado “End of the Road”. La compañía discográfica los convenció de grabarla, lo cual acabó siendo un acierto, pues la pieza pasó 14 semanas en el número 1 de la lista “Hot 100”.

3. “How Deep Is Your Love,” Bee Gees (1977)

Aunque no haga falta introducir esta canción, por ser un clásico y una de las más famosas de Bee Gees, sí podemos contarte que el trío creó la pieza sin siquiera haber visto la película Saturday Night Fever.

4. “We Found Love” – Rihanna y Calvin Harris (2011)

Si lo tuyo son los “lentos” o las power ballad de los 80s o 70s, quizás no estés familiarizado con “We Found Love”. Lo cierto es que la canción es uno de los clásicos del siglo 21, aunque solo hayan pasado 14 años desde su lanzamiento.

5. “Silly Love Songs” – Wings (1976)

1 año después de la separación de The Beatles, Paul McCartney fundó la banda Wings. “Silly Love Songs” fue uno de sus éxitos, de hecho, pasó 5 semanas en el primer puesto de “Hot 100”.

6. “I Will Always Love You” – Whitney Houston (1992)

¿Sabías que esta exitosa y reconocida balada, que es un clásico del pop y que solemos asociar a Whitney Houston, no es de Whitney Houston? La canción que formó parte de la banda sonora de la película “El Guardaespaldas” es original de Dolly Parton.

Aunque la versión de Whitney Houston es la versión más exitosa, pasando 14 semanas en el top de las listas, la edición original también cosechó su propio éxito en 1974 y 1982.

7. “Let Me Love You” – Mario (2005)

Billboard señala que Mario, el intérprete de la canción, no pensó que la canción se convertiría en el éxito que fue. “No sabía que le llegaría a tanta gente, pero era una canción emotiva y esas grabaciones duran para siempre”, consigna la revista de música.

Estuvo 9 semanas en el primer puesto de su ránking “Hot 100”.

8. “Because I Love You (The Postman Song)” – Stevie B (1990)

Pese a que una buena parte de los oyentes puedan pensar que la canción hablar sobre el amor entre un hombre y una mujer, el escritor de la canción, Warren Allen Brooks, asegura que trata sobre su “relación personal con Dios” y que, por lo tanto, es una “canción espiritual”.

9. “Best of My Love” – The Emotions (1977)

Dentro del top 10, “Best of My Love” es una de las pocas canciones que no tienen ritmos melosos. Por el contrario, la canción brilla con su composición “disco”, heredado de la época en la que salió y de haber sido compuesta por un miembro de The Emotions y Maurice White, fundador de Earth, Wind & Fire.

10. “I Can’t Stop Loving You” – Ray Charles (1962)

En 1962, esta canción estuvo 5 semanas en el top de la lista. Billboard cuenta que a Ray Charles solo le bastó con escuchar las primeras dos líneas de la pieza para decidirse a grabarla.

Revisa el resto de las canciones de amor ranqueadas por la revista de música:

11. “Bleeding Love” – Leona Lewis (2008)

12. “My Love” – Paul McCartney and Wings (1973)

13. “Because You Loved Me” – Celine Dion (1996)

14. “Crazy Little Thing Called Love” – Queen (1980)

15. “To Know Him Is to Love Him” – The Teddy Bears (1958)

16. “Love Is Blue” – Paul Mauriat (1968)

17. “Someone You Loved” – Lewis Capaldi (2019)

18. “Woman in Love” – Barbra Streisand (1980)

19. “Love Takes Time” – Mariah Carey (1990)

20. “It Must Have Been Love” – Roxette (1990)

21. “Vision of Love” – Mariah Carey (1990)

22. “To Sir With Love” – Lulu (1967)

23. “Love the Way You Lie” – Eminem feat. Rihanna (2010)

24. “Crazy in Love” – Beyoncé y Jay-Z (2003)

25. “Roses Are Red (My Love)” – Bobby Vinton (1962)

26. “Love Will Keep Us Together” – Captain and Tennille (1975)

27. “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” – Whitney Houston (1987)

28. “Love Rollercoaster” – Ohio Players (1976)

29. “I Think I Love You” – The Partridge Family (1970)

30. “(Love Is) Thicker Than Water” – Andy Gibb (1978)

31. “Love Child” – Diana Ross & the Supremes (1968)

32. “She Loves You” – The Beatles (1964)

33. “What’s Love Got to Do With It” – Tina Turner (1984)

34. “I Want to Know What Love Is” – Foreigner (1985)

35. “I Knew I Loved You” – Savage Garden (2000)

36. “I’d Really Love to See You Tonight” – England Dan and John Ford Coley (1976)

37. “Can’t Help Falling in Love” – UB40 (1993)

38. “Love Hangover” – Diana Ross (1976)

39. “Dreamlover” – Mariah Carey (1993)

40. “The Power of Love” – Huey Lewis & the News (1985)

41. “Greatest Love of All” – Whitney Houston (1986)

42. “I Just Called to Say I Love You” – Stevie Wonder (1984)

43. “I Love You Always Forever” – Donna Lewis (1996)

44. “The Power of Love” – Celine Dion (1994)

45. “That’s The Way Love Goes” – Janet Jackson (1993)

46. “Justify My Love” – Madonna (1991)

47. “Don’t Let Go (Love)” – En Vogue (1997)

48. “This Guy’s In Love With You” – Herb Alpert (1968)

49. “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” – The Righteous Brothers (1965)

50. “Lovin’ You” – Minnie Riperton (1975)