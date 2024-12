Estamos a poco de una nueva edición de The Game Awards 2024, la prestigiosa ceremonia que celebra lo mejor de la industria de los videojuegos del año, con la lista de juegos nominados en 29 categorías en disputa, ¿pero sabes a qué hora y cómo ver el evento en Chile en vivo por streaming?

De estas últimas, la más esperada, sin duda, es la de Juego del Año (GOTY), que mantiene a los fanáticos y desarrolladores en vilo por conocer al gran ganador de este año.

¿Cuándo y a qué hora ver los The Game Awards 2024 en Chile?

Esta edición de The Game Awards 2024 está marcada por la controversia debido a la inclusión de expansiones, nuevas temporadas, DLC, remakes y remasterizaciones como candidatos elegibles, una decisión que ha generado debate en la comunidad gamer, afirma RPP.

Sin embargo, no es lo único destacado de este año, ya que también se celebra el décimo aniversario del evento que destaca anualmente a los mejores videojuegos del año.

The Game Awards 2024 se celebrará este jueves 12 de diciembre en el emblemático Peacock Theater de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a contar de las 21:00 horas de Chile.

¿Dónde y a qué hora ver los The Game Awards en vivo por streaming online?

La transmisión del evento y todos los nominados ganadores de The Game Awards 2024 se realizará de manera simultánea por streaming a través de múltiples plataformas digitales, utilizando los siguientes canales oficiales:

YouTube Instagram Live Facebook Live TikTok Google Play Twitch Kick X (antes Twitter) Steam GameSpot IGN

Lista completa de nominados a The Game Awards 2024

Juego del año (GOTY)

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Mejor dirección de juego

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Mejor equipo de eSports

Bilibili Gaming (League of Legends)

Gen.G (League of Legends)

NAVI (Counter-Strike)

T1 (League of Legends)

Team Liquid (DOTA 2)

Mejor atleta de eSports

33 (Neta Shapira)

Aleksib (Aleksi Virolainen)

Chovy (Jeong Ji-hoon)

Faker (Lee Sang-hyeok)

Zywoo (Mathieu Herbaut)

ZMJJKK (Zheng Yongkang)

Mejor videojuego de eSports

Counter-Strike 2 (Valve)

DOTA 2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)

Valorant (Riot Games)

Mejor juego de deportes/carreras

F1 24 (Codemasters/EA Sports)

EA Sports FC 25 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

NBA 2K25 (Visual Concepts/2K)

Top Spin 2K25 (Hangar 13/2K)

WWE 2K24 (Visual Concepts/2K)

Mejor juego de simulación/estrategia

Age of Mythology: Retold (World’s Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)

Frostpunk 2 (11 Bit Studios)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)

Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)

Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)

Mejor juego familiar

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Princess Peach: Showtime! (Good-Feel/Nintendo)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)

The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Innovación en accesibilidad

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Diablo IV (Blizzard/Xbox)

Dragon Age: The Veilguard (BioWare/EA)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

Mejor juego de acción

Black Myth: Wukong (Game Science)

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

Stellar Blade (Shift Up/SIE)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Mejor juego de lucha

Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco)

Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames)

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)

MultiVersus (Player First Games/WB Games)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Mejor juego de rol (RPG)

Dragon’s Dogma 2 (Capcom)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Mejor juego de acción y aventura

A

stro Bot (Team Asobi/SIE)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)

Juego más esperado

Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/SIE)

Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions/SIE)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Metroid Prime 4: Beyond (Retro Studios/Nintendo)

Monster Hunter Wilds (Capcom)

Creador de contenido del año

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

Mejor juego VR/AR

Arizona Sunshine Remake (Vertigo Games)

Asgard’s Wrath 2 (Sanzaru Games/Oculus Studios)

Batman: Arkham Shadow (Camouflaj/Oculus Studios)

Metal: Hellsinger VR (Lab 42/The Outsiders/Funcom)

Metro Awakening (Vertigo Games)

Mejor juego indie (debut)

Animal Well (Shared Memory/Bigmode)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)

Pacific Drive (Ironwood Studios/Kepler Interactive)

The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Mejor juego independiente

Animal Well (Shared Memory/Bigmode)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Lorelei and the Laser Eyes (Simogo/Annapurna Interactive)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

UFO 50 (Mossmouth)

Mejor juego multijugador

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Helldivers 2 (Arrow Game Studios/SIE)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Mejor soporte a la comunidad

Baldur’s Gate 3 (Larian)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

No Man’s Sky (Hello Games)

Premio ‘Games for Impact’

Closer the Distance (Osmotic Studios/Skybound Games)

Indika (Odd Meter/11 Bit Studios)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine/Square Enix)

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Tales of Kenzera: Zau (Surgent Studios/EA)

Mejor narrativa

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Metaphor: ReFantanzio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Mejor adaptación

Arcane (Riot/Fortiche/Netflix)

Fallout (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios)

Knuckles (Sega/Paramount)

Like a Dragon: Yakuza (Sega/Amazon MGM Studios)

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Crystal Dynamics/Legendary/Netflix)

Mejor diseño de audio

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Mejor banda sonora y música

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Stellar Blade (Shift Up/SIE)

Mejor dirección de arte

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

Mejor juego para móviles

AFK Journey (FARLIGHT/Lilith Games)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Pokémon Trading Card Game Pocket (Creatures Inc/TPCI)

Wuthering Waves (Kuro Games)

Zenless Zone Zero (miHoYo)

Mejor actuación

Briana White, Final Fantasy VII Rebirth

Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure

Humberly González, Star Wars Outlaws

Luke Roberts, Silent Hill 2

Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2

Mejor juego en constante evolución