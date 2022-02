Quinua: el popular alimento que otorga numerosos nutrientes y beneficios para la salud

Visitas:

Son muchas las recetas que abundan en Internet que tiene a la quinua como protagonista y no es mera casualidad, ya que no solo es un alimento bastante versátil en la cocina, sino que es un producto sumamente saludable y que aporta números nutrientes a la dieta de las personas.

Este conocido ingrediente es considero una semilla vegetal, pero se acostumbra a comer como un cereal. La revista Women’s Health explica que “la quinoa es un pseudocereal, es decir no es botánicamente un cereal, sino que realmente es una semilla que nutricionalmente se parece mucho a otros cereales como el arroz”.

Es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como “un cultivo de alto valor nutritivo que contiene más proteínas que la mayoría de los demás alimentos vegetales”.

De hecho, la FAO declaró a la quinua como el alimento del año en 2013, con el finde destacar sus propiedades nutritivas y posicionarlo como un superalimento indispensable en el hogar.

Beneficios de incluir quinua en las comidas

La lista de beneficios que puede aportar la quinua a la salud de las personas es bastante larga, sobre todo si se trata de un producto asequible y fácil de preparar.

El medio español La Vanguardia señala en uno de sus artículos que es “un alimento que destaca por su alto valor proteico, lo que, unido al aporte de energía, hace que sea ideal para personas que llevan a cabo una alta actividad física”.

Y agrega que “puede ser consumida sin problemas por personas celíacas al no contener gluten. También tiene un bajo valor glucémico que la hace apta para quienes tienen problemas de diabetes”.

No obstante, la revista Women’s Health señala que “aunque su aporte de proteína es mayor a otros cereales, no es tan alto como el de las legumbres y no sería equiparable a una ración proteica”. Por ello, es aconsejable complementar la quinua con otros alimentos como vegetales, carne o pescado.

Por otra parte, la revista Elle indica que posee un alto porcentaje de grasas buenas, es decir, “son de buena calidad y poliinsaturadas, como los ácidos grasos Omega 3 y 6, esenciales para el cuerpo, ya que no puede producirlos por él mismo”.

Este producto contiene una gran cantidad de fibra y magnesio, elementos que mantiene los huesos sanos y fuerte.

Asimismo, contiene hierro, ideal para prevenir enfermedades como la anemia, y es recomendable para las embarazadas dado que es rica en vitaminas B9 que ayudan al crecimiento del feto.

Más allá de la salud

Sin dejar de lado los varios aportes nutricionales que puede entregar la quinua, también se tiene que mencionar que este producto puede ser una alternativa que ayude a combatir problemáticas mundiales vinculadas con la alimentación.

La FAO reconoce que la quinua tiene una “diversidad genética y capacidad de adaptación a diferentes condiciones agro-ambiental, así como los beneficios culturales y socioeconómicos que tiene sobre el medio ambiente local”.

Además, el organismo internacional menciona que bajo el contexto de la escasez alimenticia de calidad que afecta a la población más vulnerable, «la quinua es una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria”.

Fuentes: La Vanguardia, Revista Elle, Women’s Health, FAO.