“Green” y “Yellow” fueron las primeras palabras de un niño chileno de 10 años, el cual asombra a la ciencia por su gran capacidad en el idioma inglés.

La sorpresa por las destrezas del niño se deben a que antes de los 4 años no gesticulo ninguna palabra, de hecho creían que era sordomudo, y cuando por fin lo hizo, fue en inglés, un idioma que nadie le enseñó y que sus padres no hablan.

Según recogió CHV, la familia del niño de Colina, región Metropolitana, comenzó a notar las dificultades para hablar del pequeño desde corta edad. Luego de realizarle estudios para saber si era sordomudo -los que resultaron negativos- acudieron a un equipo multidisciplinario del Hospital San Juan de Dios.

“Le mostraron un montón de juguetes y le preguntan el color de unos cubitos de madera, y él responde que ‘green’ y ‘yellow’. Te juro que yo lloraba en la consulta, jamás había escuchado su voz”, relató su madre Susana Quinteros.

Desde ese momento el niño se comenzó a comunicar solo en inglés, sin embargo, según relataron sus padres, ellos jamás le enseñaron el idioma, ni han salido del país.

El pequeño comenzó a atravesar dificultades en el colegio cuando le hacían preguntas en español, pero él las respondía en el idioma anglo. Por esta razón se ha convertido en un verdadero enigma de la ciencia, afirma su madre.

“Yo no sé a qué se debe, no me lo puedo explicar. De hecho, los médicos no me lo explican. Pasó el tiempo y él tuvo que aprender a hablar en español”, dijo Susana, sin embargo, dice que es como si el niño fuera “un gringo intentando hablar español”.

Posibles razones El caso del pequeño Leonardo podría tener su explicación en una característica de los niños dentro del espectro autista conocido como alta capacidad. Esta particularidad, según explica la Fundación de Altas Capacidades Chile, consiste en “un pensamiento divergente y complejo, alta intensidad emocional y una fuerte motivación y pasión por temas de interés y el aprendizaje”. Es decir, el niño enfoca su aprendizaje y capacidad intelectual en tópicos que le resultan de interés y deja de lado aquellos que no le interesan. Casos similares se dan dentro del espectro, sin embargo, suele ser más frecuente con materias como matemáticas y ciencias.

Sin embargo, la comunicación con su hijo, no es lo único que afecta a esta familia, sino que también la incapacidad de poder enviar al niño a un colegio con las facultades suficientes para educarlo.

Tal como relató Susana al medio nacional, Leonardo perdió el año escolar 2022 debido a su particular forma de comunicación. Esto, ya que los colegios a los que puede acceder no tienen un sistema bilingüe de aprendizaje.