Ambos participantes se encontraban conversando dentro de la casa-estudio, cuando Raimundo le manifestó al argentino: “Yo a la Gala la encuentro increíble, hermano”.

Cabe mencionar que la española había demostrado sentir atracción por el concursante peruano, Austin Palao, con quien se conocía desde antes de entrar al reality.

Rai Cerda está interesado en Gala

Sin embargo, su interés por él cambió luego de que Palao tuviera cierto acercamiento con otras compañeras durante unas recientes dinámicas en el reality, donde terminó besando a Faloon Larraguibel, además de ejecutar un “baile sexy” a Daniela Colett.

Tras la confesión de Raimundo, Mateucci le aconsejó que actuara luego: “Es el momento justo para que le caigas. Si el loco (Austin) no le da lo que ella quiere, todos lo vemos (…) es ella la que le está tirando la caña a él”.

“Si al loco claramente no le gusta, porque si le hubiese gustado, ya hubiese avanzado. No hay química”, opinó el argentino. “Cuando entré y nos dimos esa vuelta, como que con ella sentí una… Quedé como que faltó (tiempo). Es que eso me gusta (que sea tranquila)“, le respondió Cerda.

A ello, el exGran Hermano agregó que sabía que Gala y Palao se conocían de antes y que ya habían conversado fuera del reality, por lo que se mostró algo inseguro. “Pero si no resultó afuera, no va a resultar acá”, le contestó Luis.

Luego de dicha conversación, las cámaras se dirigieron a Gala, quien estaba conversando con Botota en el patio de la casa-estudio sobre el beso de Austin y Faloon: “Yo ahora voy a desenfocarme un poco. Me gusta que me den mi lugar”, dijo la española.

“Es que no te puedes hacer el caballero toda la semana y de repente besarlas a todas la misma noche“, opinó Gala, dejando en claro que ya no estaría tan pendiente al peruano y sus acciones dentro del encierro.