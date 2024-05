Dos locales nocturnos, Alcazaba y Distrito San Martín, en Viña del Mar, quedaron con prohibición de funcionar luego de una inspección liderada por la Delegación Presidencial de Valparaíso para verificar el cumplimiento de normativas. Se encontraron plagas de ratones y cucarachas, y se descubrió que Alcazaba mantenía a sus trabajadores en situación de informalidad laboral. Distrito 21 también fue sancionado por exceder la jornada laboral y no distribuir adecuadamente los tiempos de colación. Por su parte, el bar Hollywood fue sometido a un sumario sanitario por exceder su capacidad autorizada, presentando también deficiencias en el sistema eléctrico y problemas laborales como anexos desactualizados y falta de comunicación formal de los turnos semanales a los trabajadores. La fiscalización contó con la participación de diversas entidades, como Carabineros, PDI, Seremis y la Municipalidad de Viña del Mar.

Dos locales nocturnos quedaron con prohibición de funcionamiento tras una fiscalización donde se detectaron presencia de fecas de ratones y cucarachas en Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Se trata de los pubs Alcazaba y Distrito San Martín, que fueron parte de una inspección encabezada por la Delegación Presidencial de Valparaíso para verificar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad pública, sanitaria, laboral, de transporte y tributarias.

Es en medio de lo anterior que se constataron plagas en las dependencias. En concreto, se halló feca de ratones y cucarachas.

De igual forma, se informó que Alcazaba tenía en informalidad laboral a todos sus trabajadores.

En Distrito 21 se detectó una distribución de la jornada de más de 6 días y que no distribuía el tiempo de colación de forma equitativa en la jornada laboral.

Pero no fueron los únicos con irregularidades, ya que también se cursó un sumario sanitario al bar Hollywood por exceder capacidad del local, ya que en la resolución de 2011 se autorizó el funcionamiento del recinto para 70 personas, no obstante se encontraron 120.

Además, en las instalaciones se encontraron deficiencias en el sistema eléctrico.

En términos laborales, Hollywood no tenía actualizado el anexo de 44 horas, no distribuía el tiempo de colación de forma equitativa en la jornada laboral y no informaba turnos semanales por medios formales a sus trabajadores.

Es preciso indicar que en la fiscalización también participó Carabineros, PDI, Seremi del Trabajo, Dirección del Trabajo, Servicio de Impuestos Internos, Seremi de Salud, Seremi de Transportes, Senda, Subsecretaria de Prevención del delito y la Municipalidad de Viña del Mar.