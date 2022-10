Una triste situación denunció un hombre de la región de Ñuble en sus redes sociales. Al caminar de la mano con su hijo con Trastorno del Espectro Autista por las calles, recibió comentarios, en sus palabras, homofóbicos y morbosos.

Se trata del pintor Danny Valdevenito, quien en su cuenta de Facebook manifestó su molestia y preocupación por las palabras recibidas al momento de salir a caminar con su hijo que padece autismo severo.

“Qué terrible experiencia caminar tomado de la mano de tu hijo con un autismo severo por comunas de Ñuble y escuchar comentarios morbosos y homofóbicos”, versa su publicación.

“Hijo, yo jamás soltaré tu mano”

“Mi hijo no entiende nada de esto (…) Pero decidí hacerlo presente ya que me llamó la atención de manera penosa que en cada comuna que he visitado y he caminado junto a mi Tomy de la mano, he escuchado y percibido estos comentarios inadecuados y lamentables que me entristecen el alma”, lamentó el padre de Tomás.

La publicación ha sido compartida más de 12.000 veces, y ha recibido el apoyo de los distintos concurrentes en ella.

Lo anterior fue agradecido por el artista, quien además manifestó su preocupación por la vulnerabilidad que tanto su hijo como él sufren en el espacio público, lugar necesario de transitar con su hijo para que se enfrente al mundo, “y no tenerlos en 4 paredes para no incomodar a quienes no los toleran o simplemente los desprecian“.

“(…)Qué sucederá con él cuando yo ya no esté”

En ese sentido, Valdebenito manifestó su miedo frente a la incertidumbre del momento en que el no esté para acompañar a Tomás. Esto tras las experiencias mencionadas que denuncia haber sufrido.

“Mi temor es y será siempre no saber que sucederá con él cuando yo ya no esté. Percibo y observo una sociedad que da miedo y desconfianza para el futuro del Ángel que me tocó cuidar y encaminar para el propósito de Dios, mi Tomás”, expresó.

En la publicación, diversos usuarios manifestaron su apoyo a Valdebenito y su hijo. Sin embargo, quienes tienen un familiar con TEA también relataron experiencias de acoso y discriminación sufridas en espacios públicos.

¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista?

Según indica un artículo de Clínica Mayo, El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro.

Lo anterior afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación.

“El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y, a la larga, provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y el trabajo”, indican.