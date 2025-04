Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La doctora Mercedes Suárez desmitifica las creencias erróneas sobre las conmociones cerebrales en un artículo de RPP. Aclara que no es necesario mantener despierta a la persona durante 24 horas después de un golpe en la cabeza, ya que el descanso es esencial para la recuperación. Además, destaca que las conmociones no solo afectan a los atletas, sino que pueden ocurrir a cualquier persona, independientemente de su actividad física. Señala que perder la conciencia tras un golpe no es común y no siempre indica una conmoción cerebral grave.