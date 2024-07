De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del MINSAL (DEIS), en 2024 se han registrado 11 casos de infartos en personas entre 30 y 49 años en la red nacional de clínicas privadas, de los cuales diez corresponden a individuos de entre 40 y 49 años.

Un dato que ha generado preocupación, por lo cual el médico cirujano y director de Medicina de la Universidad del Alba, Jaime Lepe, entrega algunas indicaciones y explicaciones al respecto.

El profesional subraya que más allá de la edad, lo crucial son los factores de riesgo vascular. “Eso es lo que hay que manejar: evitar el estilo de vida sedentario, hacer ejercicio por lo menos unos 30 minutos al día, no consumir tabaco”, aconseja Lepe.

Tras infartos en personas de 40 años: ¿cómo se manifiesta uno en nuestro cuerpo?

A ello, el doctor agrega la disminución de la ingesta de hidratos de carbono y azúcares, bajar de peso y controlarse con exámenes preventivos, además de estar atentos a los dolores en el cuerpo que podrían alertar de un infarto.

Según Lepe, los cardiólogos han hecho un buen trabajo educando a la población sobre los síntomas del infarto. ¿Cómo se manifiesta uno?

“El dolor producto del infarto es un dolor opresivo retroesternal ubicado en el centro del pecho, como si te estuvieran colocando una pata de elefante encima. Este dolor se irradia al lado izquierdo del cuello y al brazo izquierdo”, explica el médico.

El dolor de un infarto puede presentarse de distintas maneras, enfatiza Jaime: “Existen infartos específicos que se manifiestan con dolor en el epigastrio, la parte superior del abdomen, un dolor súbito“.

“Sin embargo, el más común es el dolor anginoso, apretado como si me pusieran un par de ladrillos encima, no se siente como clavadas ni quema“, ejemplifica el profesional de la salud.

También puede haber un dolor en la espalda que puede confundirse con una molestia interescapular, detalla Lepe, destacando la necesidad de prestar atención especial a los pacientes diabéticos.

“En los pacientes diabéticos, los síntomas no son tan evidentes debido a la neuropatía diabética que daña los nervios, lo que puede hacer que estos pacientes no manifiesten los síntomas típicos. Es decir, ese paciente se puede infartar y no darse cuenta”, afirma, subrayando la importancia de los chequeos médicos preventivos.

Lepe concluye que estos dolores no deben ser ignorados si aparecen de forma súbita y no se alivian con el tiempo. En esos casos, dice, la persona debe acudir a un servicio de urgencia lo antes posible.

“No puedes esperar y decir: ‘Se me va a pasar’. No todos los dolores que comienzan así terminarán en un infarto; puede ser una angina inestable, pero si el dolor no es habitual, hay que consultarlo“, finaliza Jaime.