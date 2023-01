Esta semana la animadora de televisión, Carla Jara, compartió en sus redes sociales un video del embarazo tubárico que sufrió tras someterse a un proceso de fertilización.

La también modelo mostró el procedimiento que atravesó junto a su pareja, Francisco Kaminsiki, durante 5 años para tener otro hijo. Sin embargo, luego de sufrir una pérdida anterior en la que tuvieron que extirpar una de sus trompas de Falopio, Jara volvió a vivir la misma situación.

Causas de un embarazo tubárico

El embarazo tubárico es uno de los tipos de gestación ectópica más frecuentes. Este fenómeno debe su nombre a que la concepción se produce al interior de una de las trompas de Falopio, la cual tiene forma de tubo.

Las gestaciones ectópicas, en tanto, se refieren a todas ellas que se desarrollan en estructuras externas al útero, como pueden ser “un ovario, el cuello del útero o el abdomen”, de acuerdo al manual médico MSD.

Lo común es que la fecundación del óvulo sé de en la trompa de Falopio y este después se desplace hasta instalarse en el útero, sin embargo, en esta ocasión el óvulo no se mueve debido a algún tipo de obstrucción.

Estos obstáculos se pueden producir por defectos congénitos en las trompas, cicatrización después de una ruptura del apéndice, endometriosis, cicatrices de cirugías anteriores en la zona o un embarazo tubárico previo, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

A su vez, existen diversos factores que pueden llevar a desarrollar embarazos ectópicos, como lo son quedar embarazada teniendo un dispositivo intrauterino (DIU), cirugías de ligadura de trompas de Falopio y su reversión, infecciones de transmisión sexual (ITS), tratamientos para la esterilidad o ser mayor a 35 años, no obstante, en algunas ocasiones no se logra diagnosticar la causa.

Síntomas y riesgos

Según el manual médico, algunos síntomas de embarazo tubárico no suele presentarse hasta que la estructura donde se dio la gestación se rompe, por lo que puede ser difícil de detectar.

Sin embargo, advierte que hemorragia vaginal o manchas de sangre y/o dolor en la zona baja del vientre y la ausencia de periodos menstruales pueden ser signos de alerta.

A ellos la enciclopedia médica añade: desmayo o sensación de desmayo, presión intensa en el recto, presión arterial baja, dolor en el área del hombro y dolor agudo, súbito e intenso en la parte inferior del abdomen.

Los riesgos que enfrentan ante un embarazo tubárico es la pérdida del bebé, la extracción de la trompa de Falopio afectada, y en el caso de no actuar de manera inmediata ante los síntomas, problemas de salud mortales para el gestante, explica el manual.

En ocasiones, cuando el embarazo ectópico lleva poco tiempo de desarrollo, este puede ser expulsado con la ayuda de fármacos sin afectar las trompas y dar oportunidad a tener un nuevo embarazo.