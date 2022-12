Durante milenios, las mujeres han dado a luz en sus hogares, algunas incluso sin ayuda. El avance tecnológico y médico cambió las cosas, pero la pandemia hizo que estos partos volvieran aumentar.

Es que el miedo al contagio de covid-19, hizo que muchas embarazadas optaran por no ir al hospital. Pero mientras evitaban un riesgo, se acercaban a otro, en caso de no tomar las precauciones adecuadas.

A la hora de elegir entre un parto en casa o uno en hospital, la mayoría se queda con la realidad de otros países, y desconocen los detalles y diferencias entre ambas prácticas, llegando incluso caer en malentendidos o confusiones producto de la desinformación existente.

Por ejemplo, los partos en casa, deben estar acompañados por personas que sepan y puedan ayudar no solo en el momento de dar a luz, sino que sean capaces de reaccionar si hay alguna complicación.

El ginecólogo de Clínica Alemana y presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Álvaro Insunza, explica a BioBioChile, que “en lo general, cuando las personas se informan de los partos en domicilios, se informan de lo que ocurre en Inglaterra, Alemania, Holanda, donde la práctica está institucionalizada”.

“Hay condiciones donde la persona puede solicitarlo y existe la opción de que una matrona vaya a su casa, que puedan ir a una casa de partos e incluso existen lugares adosados a los hospitales”, dice.

“Ahí hay ciertas condiciones: no pueden recibir medicamentos endovenosos, tiene que ser solo una guagüita, tiene que ser un embarazo de término, estar en presentación cefálica y no tener complicaciones en el embarazo”, apunta.

“Otro punto importante es que cuentan con un traslado oportuno, donde a los 20 minutos de haber hecho la llamada de urgencia, debes estar en el hospital”, continúa.

Eileen Estrada, secretaria nacional del Colegio de Matronas, no solo destaca la necesidad de una buena ubicación a la hora de dar a luz, sino que también tener un plan de emergencia de traslado.

“Una persona que decide tener partos en casa debería tener una ambulancia esperando afuera si es que hay una complicación, pero acá en Chile, el acceso a las ambulancias no es tan rápido como quisiéramos. No es la misma situación”, menciona.

“En el caso de partos en domicilio, se hacen comparaciones internacionales, donde hay estudios que no se aplican a la realidad que existe en Chile”, lamenta. “No tienen el mismo nivel socioeconómico que tenemos acá, no podemos unir la realidad con países que son desarrollados”, advierte.

Chile, una realidad diferente

Ambos profesionales coinciden en la necesidad de un plan de urgencia adecuado si se opta por un parto en casa, porque solo en ese minuto se podrá determinar si será un proceso con complicaciones o no.

“Nada te puede asegurar que puedes tener un parto perfecto. La mayoría de las veces ocurre, pero también hay veces que no. Nadie te puede asegurar que no va a pasar nada”, advirtió Estrada.

De hecho, el cómo las madres prefieren dar a luz, es un tema que necesita ser debatido por las autoridades, especialmente tras las denuncias de violencia obstétrica que se han visto en los últimos años.

“Es necesario que la autoridad regule el parto domiciliario y que se instalen opciones como salas de parto integral, donde sea más amigable la atención en todos los hospitales”, apunta Eileen.

“El Colegio de Matronas entiende la necesidad de acercar el parto a la humanización. Hace mucho tiempo que vamos por una línea de tratar de regular y buscar espacios adecuados para el parto, por ejemplo, una casa de partos ubicada cerca de recintos hospitalarios”, apunta.

Por otro lado, Insunza apunta a una institucionalización. “Creemos que debemos hacer grandes cambios institucionales donde en todos los hospitales públicos las personas puedan acceder a pedir un parto como en su casa: acompañadas con su marido, tomando en cuenta sus preferencias, que ellas decidan su posición de parto, etc”, explica.

Por el momento, en Chile, las clínicas y hospitales está normado que la sala de partos cuente con un quirófano a un lado, preparado por cualquier emergencia que ocurra en el proceso, algo que difícilmente puede ocurrir en un domicilio.

El rol de una doula

Poco se sabe de la labor de las doulas en Chile, y de hecho, es una de las grandes desinformaciones que existen. Estas profesionales en múltiples ocasiones son confundidas con parteras, cuando en realidad su labor se centra en el apoyo y acompañamiento a las personas gestantes.

Eso explica Verónica Villaseca, enfermera pediátrica, asesora de lactancia y doula perinatal (@doulactancia) a BioBioChile. “Nosotras no hacemos ningún tipo de atención clínica en el parto, somos 100% un agente complementario al equipo de salud”, menciona.

Al respecto, explica que específicamente “no diagnosticamos, no realizamos exámenes, no damos atención clínica ni damos prescripciones de medicamentos”.

“La idea es buscar la mejor experiencia de parto e inicio de la maternidad posible en conjunto con la madre, con mucha información basada en las evidencias. En el parto mismo nuestro rol se destaca por un acompamiento psicoafectivo permanente y estrategias y herramientas para el manejo del dolor”, añade.

Asimismo, destaca que, en su caso, suele acompañar partos mayormente en hospitales. Usualmente, el acompañamiento inicia en el embarazo y sigue presente en el trabajo de parto, en las horas previas a su llegada en el hospital y, en ocasiones, también en el recinto hospitalario en caso de que el aforo lo permita.

“Lo que hago en partos hospitalarios es trabajar con mujeres durante toda la gestación, ir informando y preparándose para ese momento, haciendo consciente de lo que van a ir viviendo y de que ellas puedan tomar las decisiones”, añade.

En eso, apunta que “las doulas traen muchos beneficios; contar con una es un tremendo regalo, ya que podemos aportar mucho en las experiencias de esa madre, pues somos un equipo complementario al equipo de salud”.

Plan de la A a la Z

Villaseca explica algunos puntos a los que prestar atención, según ha notado en su labor como doula a la hora de planear tener un hijo en casa.

“El parto en casa es algo que aún no está normado en Chile. No significa que sea ilegal, significa que no hay ley. El gobierno no se ha hecho cargo de esta realidad, por ende no hay una norma legislativa para encuadrar un poco la atención del parto domiciliario”, destaca Villaseca.

Si aún así se opta por un parto en casa, es absolutamente necesario “contar con un equipo especializado de matronas de parto domiciliario en su entorno, con su acompañante”.

Según la doula, debe haber un plan A, un plan B y un plan C: El A es tener el parto en casa, el B es cuando se requiere un traslado debido a una atención un poco más compleja, por ejemplo, la solicitud de uso de anestesia o si la madre decide utilizar otro tipo de intervenciones para acelerar el parto; y el C, es un traslado de urgencia a un recinto asistencial que no quede a más de 15 minutos de su domicilio.

También afirma que no cualquiera puede acceder a este tipo de partos, ya que se deben cumplir estándares como no tener patología de base, ni siquiera sobrepeso, que sea un embarazo sano con sus controles al día, entre otros.

“Las matronas especialistas de parto en casa hacen un estudio exhaustivo para ver si esa mujer es candidata para parir en casa o no”, complementa.

Por su parte, Estrada destaca otro punto: los profesionales que deben estar a la hora de elegir dar a luz en casa. “En caso de que ocurra, el parto siempre tiene que ser atendido por una matrona o un médico ginecólogo. Es indiscutible”, señala.

Esto, debido a que “no hay otro profesional que esté preparado para la atención de un parto. Ahí los especialistas están con el ejercicio libre de la profesión, el profesional se pone a la atención del parto y al resultado perinatal si es que no cuenta con el respaldo adecuado para el momento de la emergencia”.

“Se debe estar con un profesional habilitado para la atención del parto, y ojo que no puede ser cualquier profesional, sino que uno con experiencia porque si hay una situación de emergencia, debe saber manejar la urgencia tanto de la madre como del bebé”, apunta.

Especialistas debaten

Por otro lado, Insunza se muestra totalmente en contra de que se realice un parto en casa planificado.

“Todo parto tiene peligros y complicaciones en la evolución del trabajo de parto: que no progrese, complicaciones de que el recién nacido no tolere la situación de contracciones, o que en el momento mismo del parto se produzcan lesiones que necesiten reparaciones. Una de las complicaciones que más tenemos es que haya hemorragia en el parto”, destaca.

En esa rama, acusa que “los partos en casa que tenemos hoy en día son los que tuvo nuestras bisabuelitas o abuelitas. Y en todas las historias de la familia había niños que no vivían o se moría la gente en el parto. Entonces con esto se es bien transparente de que la decisión que se está tomando es impropia”.

Sobre su postura, Villaseca destaca que no recomienda una opción sobre otra, sino que todo dependerá de la decisión de la madre luego de tener toda la información a disposición.

“Hay que cuestionarse por qué hay mujeres que prefieren atenderse fuera de una institución, si supuestamente las instituciones deben ser seguras. Necesitamos saber escuchar las necesidades de esas mujeres y ver qué es lo que está pasando”, puntualizó.

“Yo llamo a dedicar tiempo a organizar el proceso, informarse y ser la protagonista de tu propio parto. Y es que eso es lo clave para los beneficios psicológicos tanto para dar a luz en casa como en un hospital”, destaca.

“Hay estudios que varían un poco, hay algunos que dicen que hay más riesgos, otros menos, pero creo que si estamos en un buen equipo con todas las normas y criterios de inclusión, estándares internacionales y hubiera un normado en Chile para asegurar la calidad de la atención, también se podría considerar un lugar seguro, si la mujer lo desea”, comenta.

Las experiencias de famosas

Si bien la práctica no es muy popular en Chile, diferentes famosas internacionales han hablado respecto a su experiencia de dar a luz desde su hogar, aun así, todas tienen diferentes vivencias

En 2011, Mayim Bialik, conocida por ser Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory escribió un artículo en la revista Today con el título “Por qué las mujeres no deberían temer el parto en casa”.

Así, destaca cómo intentó tener a su primera hija en casa, sin embargo, su matrona a cargo del parto dio cuenta que se necesitaría acudir a un hospital, siendo clave para evitar tragedias.

“Las matronas están calificadas para manejar una variedad de complicaciones médicas, y cualquier buena matrona sabe cuándo es necesario el transporte a un hospital (como sucedió con mi primer parto). Ellas pueden detener las hemorragias, desenvuelven los cordones umbilicales alrededor del cuello y el torso (como le sucedió a mi pequeño bulto de alegría)”, destacó.

“Mi segundo hijo nació en nuestra casa, en el medio de nuestro salón, poco menos de tres horas después de que comenzara mi parto en la oscuridad del amanecer”, agregó también en el escrito.

Otra que alabó la opción de poder dar a luz en casa fue la modelo Gigi Hadid, quien tomó su decisión en medio de la pandemia por coronavirus, pese a que originalmente esperaba hacerlo en un hospital.

En conversación con la revista Vogue, la supermodelo afirmó que estuvo 14 horas en parto. “Lo que realmente quería de mi experiencia era sentir, esto es algo natural que las mujeres están destinadas a hacer”, destacó.

“Hubo un momento en el que definitivamente estuve pensando cómo sería si hubiese recibido la epidural, qué tan diferente sería”, recordó entonces. Sin embargo, en esa altura del parto, su matrona le aseguró que ya no se podría recibir.

“Ni siquiera me di cuenta de que había salido. Estaba tan exhausta, pero miré hacia arriba y él (Zayn Malik, padre de su hija) la estaba sosteniendo. Fue tan bonito”, recordó.

Por otro lado, la esposa de Justin Timberlake, Jessica Biel, esperaba tener un parto lo más natural posible en su hogar, sin embargo las complicaciones la llevaron a una cesárea de emergencia en el hospital.

“Contábamos con dos matronas, una doula, clases de meditación para el parto, una montaña de libros hippies de bebés y un encanto de casa en Hollywood Hills que habíamos transformado en una sala de partos que llamamos El Octógono”, recordó en el libro de Connie Way, “The Nannie Connie Way: Secrets to Mastering the First Four Months of Parenthood”.

Según rescató Vogue en español, todo se complicó en el proceso. “Se arruinaron todos nuestros planes y el nacimiento sereno y natural que habíamos imaginado acabó yendo al hospital y en cesárea de emergencia, volvimos a casa exhaustos, desilusionados y totalmente en shock”, narró entonces.