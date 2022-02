Con la llegada del verano, las vacaciones y las altas temperaturas actuales las quemaduras solares se han vuelto habituales y con ellas también las lociones After Sun.

Uno de los grandes objetivos que llega con el verano es lograr el bronceado perfecto, por eso solemos dedicar incontables horas en la playa bajo el sol para lograr un color parejo.

Pero luego de estas largas horas de exposición al sol, incluso usando protector solar, la piel se desgasta y se daña produciendo, a veces, quemaduras solares, por lo que utilizar productos post- exposición se ha vuelto esencial.

Entre dichos productos los más famosos son las lociones After Sun las cuales prometen rehidratar la piel a la vez que calman los efectos de los rayos UV en ella.

¿Las lociones After Sun son efectivas?

Consultamos a la dermatóloga de la Universidad Católica, Natacha Quezada sobre la efectividad de estos productos quien nos dijo: “si funcionan pero se necesitan sólo cuando no se hace uso adecuado de filtro solar”, señaló.

A juicio de la especialista, si una persona utiliza filtro solar según lo recomendado: cada dos horas de manera generosa si hay exposición al sol directa y cada una hora si la persona se ha metido al mar o la piscina, no habría necesidad de usar productos post-exposición ya que no habrían quemaduras que recuperar.

Ingredientes esenciales

Según la dermatóloga una buena loción After Sun debe contar con dos tipos de ingredientes: hidratantes y antiinflamatorios.

Respecto a los compuestos hidratantes Quezada señala que deben ser sustancias aceitosas u oleosas, que tengan vaselina, ceramidas y ácido hialurónico.

En tanto, los ingredientes antiinflamatorios pueden ser “alfa bisabolol (caléndula) y manzanilla”, explica.

¿Sirven para recuperar las quemaduras solares?

La dermatóloga explicó que las lociones After Sun sirven cuando el daño producido por el sol fue leve: “cuando hay ardor, la piel está roja e inflamada, para ellos sirve para calmar la quemadura”, pero no funcionan cuando la quemadura es más severa, aclara.

“Si la persona presenta ampollas, la quemadura es extensa, y, además, presenta síntomas como decaimiento y fiebre se debe acudir a un servicio de urgencia”, recomienda Quezada.

¿Cuál es la mejor manera de curar quemaduras solares?

Según la especialista en la piel lo ideal es evitar la exposición prolongada al sol y en el caso de hacerlo utilizar abundante protector solar con factores de protección sobre los 50 FPS.

No obstante, en el caso de no haberse protegido adecuadamente y sufrir quemaduras solares recomienda algunos “remedios caseros” para cuando las quemaduras no son graves.

“Cremas neutras y densas, como las de potes metálicos que usaban las abuelitas, sin tanto perfume”, señala que son buenas aliadas a la hora de aliviar las quemaduras.

Los aceites de bebé y la vaselina líquida también ayudan en la cicatrización e hidratación de la piel quemada, afirma.

“La pasta lassar -comúnmente presente en productos para bebés- y el óxido de zinc, sirven para quemaduras más severas”, pero no reemplazan la atención médica, complementa la profesional.