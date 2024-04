Enzo Vogrincic, uno de los actores más populares del elenco de la película, La sociedad de la nieve, inspirada en el accidente del avión uruguayo que cayó en la Cordillera de Los Andes, reveló su profunda admiración por los paisajes de Chile.

El actor de 31 años fue consultado por una posible visita al país en una reciente entrevista con CNN Chile, donde mencionó que le gustaría hacer un recorrido en el futuro y además elogió los paisajes del territorio.

Sin embargo, el actor contó que ya estuvo antes en el país, “hice un viaje de Montevideo a Chile. Montevideo, Santiago, que es el mismo vuelo. Y lo primero que conocí fue la Cordillera, sin nieve, en ese caso“, explicó.

Según comentó, su viaje a Chile fue para presentar una obra. “Fui a un festival de teatro, con la misma obra con la que después me ven en Buenos Aires, y termino en la película. O sea que a esa obra yo le debo todo”, añadió.

Fue entonces que Vogrincic manifestó un posible viaje a Chile en el futuro. Aunque no entregó mayores detalles, dijo que le interesaba principalmente conocer los paisajes.

“Chile me encantaría, Chile tiene tantos paisajes, atraviesa todo América. Debe tener los paisajes que quieras a lo largo del continente. Me encantaría hacer un recorrido… Me gustaría ir conociendo por ahí. Lo haré en algún momento“, concluyó.

Recordemos que, Enzo Vogrincic interpretó a Numa Turcatti en La sociedad de la nieve, un estudiante de Derecho uruguayo que iba en el avión al momento del accidente. Turcatti sobrevivió al impacto, pero no se mantuvo con vida hasta que llegaron los rescatistas.

Después del estreno de la película, el actor obtuvo una amplia popularidad y es considerado “el galán” de la producción, logrando una importante base de fans en redes sociales.