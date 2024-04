Cambios en la F1: Nico Hulkenberg ficha por Sauber para 2025 antes de transformación a Audi

El alemán Nico Hulkenberg, piloto con más de 200 carreras en Fórmula 1, ha fichado por el equipo Sauber para 2025 antes de la transformación a Audi, con lo que dejará Haas a final de esta temporada, escudería a la que se unió en 2023.

“Cuando un fabricante alemán entra en la F1 con tanta determinación, es una oportunidad única. Representar al equipo de fábrica de una marca de coches con un propulsor fabricado en Alemania es un gran honor para mí”, declaró Hulkenberg, que se mostró emocionado por anunciar su nuevo destino.

*Hülkenberg has been added to the group chat* 💬 💚

We're excited to announce Nico Hülkenberg will join Stake F1 Team KICK Sauber for the 2025 season. pic.twitter.com/1DLNcBBL8j

