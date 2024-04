Una curiosa historia está haciendo ruido en internet, se trata de un hombre que se llama Taylor Swift, igual que una de las artistas pop más conocidas en el mundo a la fecha.

El sujeto contó su historia en una entrevista con Business Insider, donde reveló que actualmente trabaja como Director de Capacidad Gubernamental en la Fundación POPVOX. Al principio fue difícil de manejar, dice Taylor, pero se ha vuelto más llevadero.

“Como alguien que trabaja en un espacio de defensa del Congreso, donde ayudo a defender cosas como mejores salarios, beneficios salariales y tecnología, ayuda tener un nombre como el mío porque la gente generalmente lo recuerda“, comentó al medio.

De acuerdo con su relato, Swift aprendió a sacarle provecho a su nombre con el tiempo. “Cuando la gente recuerda mi nombre, también recuerdan la pelota que estoy tratando de empujar hacia adelante, y eso es lo importante“, agregó

Pese a ello, no fue igual en su adolescencia. Tenía 15 años cuando notó su alcance de nombre con la cantante y fue objeto de burlas y bromas.

“Al principio pensé, no es gran cosa, ella es una cantante con una o dos canciones exitosas, esto no me afectará, pero me equivoqué. A medida que pasó el tiempo, comencé a encontrarlo frustrante“, dijo.

“Yo era sólo un niño que intentaba vivir mi vida y ahora compartía nombre con una gran cantante. Además, acababa de regresar a Ohio para vivir con mi padre, así que era el chico nuevo en la escuela, con el nombre Taylor Swift. Para colmo, tenía un corte de pelo de Justin Bieber, gafas y estaba en el equipo de debate. No fue un momento divertido“, reconoció.

Lo confunden con Taylor Swift

Superada esta etapa, Taylor ha encontrado maneras de ingeniárselas, pero siguen habiendo confusiones. “Cuando hago entrevistas con la prensa, les pido que me citen como Taylor J. Swift, para que nadie me confunda como cantante pop. De esta manera, nadie se pregunta por qué Taylor Swift (sin la J) está hablando en el Congreso”, explicó.

Además, también utiliza la J para sus tarjetas de contacto o cuando tiene que solicitar empleo. Pero a veces las confusiones ocurren en espacios más cotidianos.

“Por ejemplo, el fin de semana pasado, hice una reserva para cenar para dos personas con el nombre de Taylor Swift. Me di cuenta de que la anfitriona parecía un poco decepcionada cuando aparecí. Como siempre, bromearon acerca de que yo no era la verdadera Taylor Swift, así que simplemente me reí y dije: ‘Lo escucho todo el tiempo, pero simplemente I shake it off‘”, bromeó haciendo referencia a la canción de la artista.

“En el pasado, creo que mi nombre ha desconcertado un poco a la gente. Pero luego, cuando entablo una conversación con ellos, o si estoy informando a un miembro del Congreso, o celebrando algún tipo de reunión, ven que estoy tomamos en serio el trabajo que estamos haciendo”, completó Swift.

“Ahora pienso que si mi nombre es la lucha más grande que tengo en la vida, lo estoy haciendo bien. Parece trivial creer lo contrario”, concluyó.