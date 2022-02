Un reciente estudio israelí asegura que aquellos padres vacunados contra el Covid reducen el riesgo de que sus hijos se contagien hasta en un 71%.

La investigación publicada en la revista científica Science asegura que los niños no vacunados -es decir menores de 3 años- pueden beneficiarse de manera indirecta de la protección conferida por las vacunas a sus padres.

El estudio

La investigación israelí analizó específicamente la acción de la vacuna de Pfizer y BioNTech, en núcleos familiares compuestos por dos padres y niños no vacunados, donde no hubo infección previa, es decir, no habían creado anticuerpos naturales.

El estudio analizó dos periodos independientes. Un periodo temprano, desde el 17 de enero del 2021 al 28 de marzo del mismo año.

En dicho lapso la variante dominante era Alpha y los sujetos de estudio tenían dos o ninguna dosis de la vacuna Pfizer.

El segundo periodo, o periodo tardío, se analizó a los voluntarios entre el 11 de julio del 2021 al 30 de septiembre del mismo año. Esto cuando la variante dominante aún era Delta.

En esta ocasión los sujetos contaban con dosis de refuerzo o ninguna vacuna.

Los padres vacunados protegen a sus hijos

Del análisis resultó que el tener, al menos, un sólo padre vacunado reduce el riesgo de contagio en hijos en un 21% a un 26%.

Y al tener a ambos padres inoculados disminuyó el peligro en un 58% y un 71%, en los periodos tempranos y tardíos respectivamente.

Los autores del estudio también aseguran que, aunque a menudo, los niños experimentan el virus de manera asintomática o leve también hay unos que lo hacen de manera grave.

Algunos, incluso, experimentan síntomas posteriores a la infección conocidos como “Covid Largo”, especialmente cuando se trata de niños inmunodeprimidos.

La investigación, a su vez, afirma que reducir la transmisión del virus dentro del hogar puede contribuir a disminuir en general la propagación de la pandemia. Esto ya que los niños suelen experimentar el virus de manera leve pero siguen siendo portadores de Covid y por tanto, contagiosos.