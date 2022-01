El CEO del Laboratorio Moderna, Stéphane Bancel, compartió en el Foro Económico Mundial de Davos que la empresa de biotecnología se encuentra desarrollando una vacuna polivalente contra el coronavirus, además de otras afecciones respiratorias.

Al mismo tiempo Moderna estaría preparando una vacuna específicamente para enfrentar la variante ómicron.

Según declaraciones de Bancel a The Guardian, el “objetivo es poder tener un único refuerzo anual para no tener problemas de cumplimiento en los que la gente no quiera ponerse 2 o 3 vacunas por invierno”, explicó.

No obstante, estaría lista recién a finales del próximo año.

A la fecha la vacuna de Moderna no ha arribado a Chile, pero se espera que lo haga durante el primer semestre de este año. Así lo anunció el ministro de salud, Enrique Paris, en diciembre pasado durante una entrevista exclusiva a Radio Universo.

En conversación con dicho medio la autoridad sanitaria declaró que esperan utilizar esta vacuna – la cual ha sido catalogada como la más eficaz, en comparación con su homóloga de Pfizer – en la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo.

¿Cómo funciona la actual vacuna de Moderna?

Este compuesto trabaja con un ARN mensajero el cual le da instrucciones a las células sobre cómo producir la proteína de la espícula (también conocida como Spike, en inglés) que se encuentra en la superficie del virus del COVID-19. De esta manera el organismo produce anticuerpos que combaten el virus, explica el portal médico Clínica Mayo.

Variante Ómicron

Según datos de un estudio clínico realizado en Israel, se demostró que si bien la cuarta dosis de la vacuna “aumenta la cantidad de anticuerpos y es efectiva frente a las variantes Alfa y Delta, es menos eficaz en la Ómicron, versa el estudió publicado por Reuters.

Por ello Moderna anunció el desarrollo de una vacuna específica contra esta variante. El proceso se encuentra en su etapa final y próxima a comenzar su desarrollo clínico.

“La vacuna se está terminando. Debería estar en la clínica en las próximas semanas. Esperamos que en el mes de marzo podamos tener datos que compartir con los reguladores para determinar los próximos pasos”, declaró Bancel en el Foro Económico Mundial.

Moderna versus Pfizer

Ambos laboratorios biotecnológicos cuentan con una vacuna que genera anticuerpos a través del ARN mensajero, no obstante, según publicó el New York Times en septiembre pasado, Moderna sería más eficiente que Pfizer.

Si bien ambas cuentan con altos niveles eficacia -96.3% de Moderna frente al 88.8% de Pfizer, según John Moore, virólogo de Weill Cornell Medicine de Nueva York-, los expertos aseguran que estos índices caen para Pfizer con el paso del tiempo.

La razón se debería a que las dosis de la vacuna de Pfizer es más baja, 30 microgramos frente a los 100 microgramos de Moderna. Otra variable fundamental es el tiempo entre inoculaciones. Mientras el laboratorio de Bancel tiene un periodo de cuatro semanas entre inyecciones, Pfizer lo tiene en tres.

No obstante, en una investigación realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) se descubrió que Pfizer-BioNTech protege de la hospitalización en un 91% y luego cae a un 77%, una vez pasado cuatro meses desde la segunda dosis, pero Moderna no registró ninguna muerte en el mismo rango de tiempo.