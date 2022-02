Un estudio estadounidense concluyó que mueren más hombres que mujeres por Covid, no obstante las causas no serían biológicas.

Un reciente estudio realizado por un grupo de científicos estadounidenses mostró que los hombres tienen más probabilidades de morir a causa del covid que las mujeres en dicho país.

Las razones del estudio apuntan a que sería más un hecho conductual que biológico el que provoca la brecha.

En el último reporte de casos publicado por el Ministerio de Salud la cifra de contagios nuevos asciende a 22.192 casos a nivel nacional. Aunque la cifra descendió de los más de 26 mil registrados ayer, la pandemia ya ha provocado la muerte de más de 50 mil chilenos, según el Departamento de Estadísticas del Minsal.

El año pasado, según información del mismo departamento, fueron 15.507 los hombres que fallecieron a causa del virus, por encima de las 12.469 mujeres.

Mientras que fueron más mujeres (5.276) las que fallecieron en el rango etario de los 80 y más años, por sobre los hombres (4.550) en la misma categoría.

El caso Estadounidense

Ahora un estudio norteamericano concluyó que está cifra no sólo se repite en nuestro país, sino que también en Estados Unidos, donde los índices de mortalidad masculinos son, también, más altos que los femeninos.

Dadas las estadísticas la investigación buscó dilucidar a qué se deben estas diferencias y por qué los hombres son más propensos a morir por coronavirus.

Desde que comenzó la pandemia los investigadores liderados por Sarah Richardson, directora del Laboratorio de Ciencias de Género en la Universidad de Harvard, comenzaron a recopilar los datos de defunciones provocadas por el virus según el género.

Todos los lunes, consigna el New York Times, contrastaron los datos por estado desde abril del 2020 hasta diciembre del 2021.

Si bien en los índices de contagios no encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres, sí encontraron una brecha entre los fallecidos a causa del Covid. Aunque los números dependieron del estado y la fecha.

Del análisis los investigadores concluyeron que las diferencias sexuales, como las hormonas o respuestas inmunes, eran un factor poco probable que pudiera explicar la diferencia.

Sin embargo, la teoría de que los factores sociales y conductuales fueran los causantes de la mayor cantidad de muertes sí tenía más sentido.

A partir de esta teoría, los investigadores encontraron 3 factores que hacen de los hombres más propensos a morir por Covid.

El primer factor fue que son los hombres quienes se desempeñan en más trabajos donde la exposición y muerte por el virus es más alta. Por ejemplo, en los rubros de transporte, fábricas, construcción, agricultura y empresas empaquetadoras de carne.

El siguiente factor fue que este género también tiene más probabilidades de ser encarcelados o vivir en situación de calle, aumentando así la exposición al Covid.

El último factor, fue que, a diferencia de los hombres, las mujeres reportan más lavados de manos, uso de mascarillas y el cumplimiento de las restricciones sanitarias, además son más propensas a vacunarse.

El caso chileno

La hematóloga de la Clínica Cordillera, Carolina Rojas, coincidió con los resultados del estudio y aseguró que en Chile “las comorbilidades más asociadas a la hospitalización por Covid son la hipertensión diabetes y obesidad” lo que explicaría el “aumento de mortalidad en hombres respecto a mujeres” ya que en Chile también existe esa tendencia, declaró.

Sobre por qué mueren más hombres que mujeres, la especialista afirma que se debe a que “en hombres, los síntomas son más frecuentes y precoces, tienen más complicaciones, requieren más apoyo en el hospital y tienen mayor frecuencia de ingreso a unidad de cuidados intensivos”, explicó.

Rojas, también señaló que la edad es un factor muy relevante ya que “ los contagios son más frecuentes entre los 20 y los 39 años y la mortalidad es mayor entre los 60 y los 89 años” en nuestro país.

Expertos independientes a la investigación estadounidense afirmaron que no se deberían descartar los factores biológicos por completo y que tampoco se puede atribuir todo a lo social y conductual.

Esto ya que el estudio no analizó a sujetos transgéneros y no binarios, quienes no comparten las conductas sociales atribuidas a sus géneros de nacimiento.