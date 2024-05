El delantero chileno Bruno Barticciotto ha carecido de regularidad en Talleres de Córdoba, club al que llegó en agosto del 2023, debido a problemas físicos.

Hace poco más de un mes, el delantero de 22 años lamentaba una nueva lesión muscular. “Nuevamente me toca estar fuera… Estos seis meses desde que llegué al club no han sido fáciles, he hecho todo lo posible para poder estar bien en todos los aspectos, realmente no sé qué más falta”, dijo.

Y el hijo de Marcelo Pablo Barticciotto -campeón de América con Colo Colo en 1991- reapareció este martes y lo hizo en grande al marcar un doblete en un amistoso de la ‘T’ ante Independiente de Rivadavia.

En el triunfo por 4-2 de Talleres, Bruno fue figura. Anotó el segundo y tercer tanto del ‘Matador’ en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, dónde entrena el cuadro cordobés.

En la primera diana se fue en carrera al arco rival, dejó atrás a un defensor a la entrada del área con un enganche y definió de zurda.

Luego, el ariete nacional ganó en velocidad, tras una gran asistencia, entró solo a la zona caliente y marcó con un derechazo cruzado.

Dos tantos que le permiten al ex Palestino y Universidad Católica recuperar confianza. Solo ha disputado dos partidos en el presente año y ahora espera convencer al DT Walter Ribonetto para ganar una camiseta de titular.

Los goles de Talleres, con el doblete de Bruno Barticciotto, ante Independiente de Rivadavia