Fue una de las personas que concitó mayor atención durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), no sólo por su participación como consejero general de la Cámara de Comercio de Santiago, sino que por su rol como presidente de la segunda compañía aérea más grande de Chile.

Se trata de Holger Paulmann, hijo de Jürgen y sobrino de Horst, el fundador de Cencosud, quien desde 2007 se encuentra trabajando en Sky Airlines.

Según los últimos datos de la Junta de Aeronáutica Civil, al primer trimestre de este año, la aerolínea que dirige participa en el 27,8% del mercado doméstico, debajo del 56,1% de Latam y por sobre el 16,4% de Jetsmart. A nivel internacional, su porción alcanza el 14,2%, también por detrás de la aerolínea de los Cueto, que llega al 46.9%.

En conversación con Radio Bío Bío, Paulmann admite que la discusión del llamado pacto fiscal “sí genera ruido”, explicando que se trata de “una instancia de incertidumbre que probablemente tiene congelada algunas inversiones”.

El ejecutivo valoró los discursos pronunciados en la Enade, calificándolos como positivos. “Definitivamente se está buscando más converger que divergir, en cuanto a cuáles deben ser los objetivos de nosotros como país. Yo creo que todos estamos convencidos de que tenemos que crecer y también mejorar la distribución”.

Cuestionamientos al Aeropuerto de Santiago

El pasado mes de octubre, en entrevista con el Diario Financiero, el CEO de Sky Airlines, José Ignacio Dougnac, comentó que con la apertura de dos terminales (nacional e internacional) en el Aeropuerto de Santiago, los costos han sido mayores para el sistema y la productividad ha sido baja.

En esa línea, Paulmann lamenta los diseños que está licitando la autoridad cuando se trata de la red aeroportuaria. “En el caso de nosotros, nadie nos pregunta antes de hacer el diseño. Siento que tenemos mucha más cercanía con los pasajeros, entonces al final los diseños muchas veces terminan no quedando bien”.

Sobre el Aeropuerto de Santiago, reclama que “son caminatas demasiado largas para la cantidad, para el volumen de pasajeros. Entonces que tengas que zonas donde el pasajero tiene que caminar 20 minutos para llegar desde los counters hasta el puente de embarque, es una brutalidad (…) y eso es porque el diseño no está bien hecho”.

“Creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, involucrar a la aerolínea y las concesionarias durante el proceso de diseño y no seguir con el modelo que llevamos acá, que más encima es un modelo que tiene un costo significativo para los operadores y que tenemos que traspasar a los pasajeros”, resalta.

Posible alza del precio de los pasajes

El conflicto en Medio Oriente ha mantenido presionado el precio de los combustibles y el dólar ha fluctuado sobre los $900, lo que está suponiendo un desafío para todas las aerolíneas, particularmente para mantener boletos aéreos competitivos.

Holger Paulmann dice que es el tipo de cambio el que está afectando las operaciones, “pero podría subir el precio del combustible y si eso sucede -lamentablemente- va a tener un impacto negativo, y lo más probable es que suban los precios (de los pasajes)”.

De todas maneras, se adelanta en señalar que “hemos visto en lo que va del año, que las líneas aéreas están creciendo más de lo que está creciendo la demanda, por lo tanto los precios de los pasajes están bajando a pesar del alza del tipo de cambio y del precio del combustible”.

Demora en la entrega de aviones

Airbus y Boeing, los principales fabricantes de aviones en el mundo, han debido enfrentar serios retrasos en las entregas. Lo anterior ha desencadenado que aerolíneas deban suspender rutas temporalmente y que otras desaceleren los ritmos de expansión.

Sky también acusó el golpe, según Paulmann, quien reveló que a fines de 2023 debieron recibir los primeros A321XLR, aviones de larga distancia que permiten vuelos de hasta 11 horas sin escalas, y “recién los vamos a estar recibiendo durante 2025”, agregando que “hay una demora y hemos tenido que buscar otras opciones, otros aviones con arrendadores para poder seguir expandiéndonos al ritmo que nosotros nos hemos querido expandir”.

En todo caso, recordó que “la mayoría de los operadores en nuestra región dependen más bien de Airbus, que ha sido más consistente en la entrega de los aviones que por el lado de Boeing”.

Una sola regulación aeronáutica para Sudamérica

El martes recién pasado, los reguladores chilenos y trasandinos firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar en medidas que potencien el sector aéreo y la conectividad internacional, en el marco de la política de cielos abiertos que ha impulsado la administración del presidente argentino, Javier Milei.

“Yo lo veo con ojos muy positivos. Yo creo que es un punto de partida de una economía que ha tenido la aviación más cerrada en la región, a que ahora esté buscando ser la aviación más abierta de la región”, celebra Paulmman, aunque también apunta a que como “región total debiéramos aspirar a hacer una sola operación (…) proveer la mayor cantidad de flexibilidad posible en cada uno de los países para que la industria sea mucho más competitiva y para que los pasajeros tengan más opciones de viaje a un precio más razonable”.

La cabeza de Sky propone “empujar un tema de homologación de la regulación aeronáutica a nivel regional para que tengamos una sola regulación aeronáutica en toda Sudamérica”. En esa línea, añade que “tenemos que empezar a cambiar la forma como nosotros viajamos porque la conectividad dentro de los países es relativamente buena, pero la conectividad entre países de Sudamérica es muy mala y, generalmente, sólo a través de las capitales”.

Plantea que los vuelos dentro del continente “sean considerados vuelos nacionales, y no internacionales y que tengan todos los costos de tasas y de aeropuertos relativos a un vuelo nacional y no internacional, porque son los mismos aviones los que usamos para volar dentro de Chile como para volar a Argentina. No hay ninguna justificación de que la tasa sea tres veces más cara para ese avión si es el mismo”.