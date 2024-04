El jugador Guillermo Maripán sigue haciendo historia con el Mónaco. El chileno ya ha alcanzado los 150 partidos oficiales con la escuadra monegasca.

Para hacerse una idea de la magnitud conseguida, se ha consolidado como uno de los 100 futbolistas que más encuentros ha disputado con la entidad en su historia, ocupando el puesto 64 en la actualidad.

Here comes the Chileno 💪🇨🇱 pic.twitter.com/f01b5HErYP

— AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) April 28, 2024