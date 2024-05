El actor chileno recordó un triste episodio de su infancia en una reciente entrevista, el cual involucra a un antiguo conductor de un programa infantil. A pesar de que Godoy no reveló su identidad, usuarios en redes no tardaron en proponer candidatos.

Fernando Godoy reveló una triste anécdota que le sucedió cuando niño durante una reciente entrevista para el podcast “Más que titulares“.

En concreto -y como contexto- el actor nacional se refirió a cómo se toma el hecho de ser una persona famosa y, por ende, ser constantemente saludado en la calle por desconocidos.

“Yo siempre le he dicho a mis amigos: ‘Imagínate te felicitaran a ti todo el día. Te dijeran oye, vi tus últimos planos y la cagaste (sic), eres el mejor arquitecto… Oye, vi tu última cirugía, qué buena, no me la perdí, cambiaste los meniscos, ¿no? Impresionante’. No. No pasa“, expresó Godoy.

Fernando Godoy recordó triste anécdota con animador infantil

“A nosotros sí nos pasa, y yo siento que es un regalo en mi punto de vista, porque “Casado con hijos” genera eso, genera mucho cariño, genera mucho humor, mucha diversión. Te dicen ‘Hola, me encanta tu trabajo, pucha que eres bueno"”, continuó el intérprete.

En la misma línea, quien personifica a “Nacho” en dicha serie opinó que si uno no está predispuesto a que aquello ocurra (ser saludado/reconocido en la calle), o que te disguste tal comportamiento, “yo encuentro que lo pasas mal todo el día, y yo prefiero pasarlo bien“.

Así, Fernando deslizó una personal historia. “Me han pasado cosas, como cuando chico, que yo era fanático de un personaje chileno que hacía contenidos infantiles… Yo me lo encontré en la calle y lo abracé con fuerza y él me pegó en los brazos“, reveló el actor.

“Me dijo que estaba ocupado, que no lo molestara. A mí me marcó siempre esa cuestión, como que me rompió el corazón esa persona, porque yo lo veía en la tele y decía ‘es la persona más simpática del mundo, el más entretenido’, y de repente lo vi en persona, y el gallo es pesado. Me quedó siempre dando vuelta“, confesó.

Seguido a ello, Godoy reveló que cuando firmó su primer contrato (que fue el de “Casado con hijos“), le había prometido a su familia que él nunca le haría sentir eso a una persona.

“No es mi culpa que esa persona me admire o que le guste mi trabajo, que me tenga buena onda, si es fantástico. Imagínate, es lo que todos queremos, que nos feliciten por lo que hacemos, todos queremos eso”, finalizó el intérprete.

Cibernautas no tardaron en teorizar quién habría sido el personaje que le había hecho tal acción a Fernando. Así, nombres como Marcelo Hernández (exconductor de “Cachureos“), Tony Pulguita e Iván Arenas (el Profesor Rossa) salieron a flote, sin embargo, el actor no reveló la identidad.