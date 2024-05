En una reciente entrevista, Arturo Longton se sinceró respecto a su paso por “Tierra Brava“ y cómo ve la posibilidad de volver a participar de un espacio de telerrealidad.

En concreto, el exchico reality conversó sobre el tema con FMDOS durante el evento de lanzamiento del nuevo juego de casino de Pamela Díaz.

En la instancia, la personalidad televisiva fue consultada directamente por su actual vínculo con Daphne Bunney, su esposa. El medio citado consignó que Longton no quiso referirse a si estaba intentando recuperar su matrimonio o no.

Arturo Longton se sincera tras “Tierra Brava“

Sin embargo, Arturo no tuvo problemas para referirse a los realities en general, asegurando que no entraría a uno de nuevo. “Es imposible. No estoy en condiciones físicas y no volvería a entrar a un reality nunca más“, manifestó.

“Ya no tengo la chispa de cuando era más chico, entonces me da lata entrar y no ser el mismo. Uno cambia y uno madura, obvio, si tengo 45 años; tenía 25 en “La Granja“. Entonces, como contenido no doy lo que la gente espera, por eso no volvería a entrar“, argumentó.

A ello, la figura televisiva agregó que posterior a su participación en “Tierra Brava“, duda que el público quiera verlo nuevamente en este tipo de programas. “Es casi imposible. Las consecuencias fueron muy fuertes, así que no lo volvería a hacer“, enfatizó.

Cabe recordar que en dicho reality de Canal 13, Arturo comenzó a tener una relación cada vez más cercana con Shirley Arica, llegando a establecer un romance con la peruana una vez que volvió al show tras haber sido eliminado en una ocasión.

Sin embargo, ya habiendo terminado “Tierra Brava“, la relación entre ambos exparticipantes no prosperó.