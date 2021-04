Para la gran mayoría de las mujeres, la fase menstrual viene acompañada de un decaimiento general, jaqueca y de los temibles dolores del período, los cuales de ser muy intensos pueden dejarnos, literalmente, tiradas en la cama.

En este contexto, lo que múltiples mujeres sufren mes a mes es la llamada dismenorrea, la que dice relación con los calambres y dolor pélvico durante la menstruación.

“El dolor más a menudo se debe a los calambres menstruales, que son dolores palpitantes o cólicos en la parte baja del abdomen. También puede tener otros síntomas como dolor de espalda baja, náuseas, diarrea y dolores de cabeza”, indicaron desde la web MedlinePlus, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

De acuerdo a la web existen dos tipos de dismenorrea, la primaria y la secundaria, las cuales tienen diferentes causas.

La dismenorrea primaria “es el tipo más común de dolor menstrual. Es el dolor menstrual que no es causado por otra afección. La causa suele ser tener demasiadas prostaglandinas, que son productos químicos del útero. Estos productos químicos hacen que los músculos del útero se contraigan y relajen, lo que provoca los calambres. El dolor puede comenzar uno o dos días antes del período. Normalmente dura unos pocos días, aunque en algunas mujeres puede durar más tiempo”, señalaron.

Por su parte, “la dismenorrea secundaria a menudo comienza más tarde en la vida. Es causada por enfermedades que afectan al útero u otros órganos reproductivos, como la endometriosis y los fibroides uterinos. Es común que este tipo de dolor a menudo empeore con el tiempo. Puede comenzar antes que empiece el período, y continuar hasta después de que termine”.

Pese a ello, desde MedlinePlus explicaron que “Por lo general, el dolor menstrual comienza en la juventud, justo después de comenzar a tener períodos menstruales. A menudo, a medida que se envejece, se experimenta menos dolor. El dolor también puede mejorar después de haber dado a luz”.

En cuanto a posibles soluciones para los malestares de la menstruación, la web entregó las siguientes recomendaciones:

– Usar una almohadilla o bolsa de agua caliente en la parte inferior del abdomen – Hacer ejercicio – Tomar un baño caliente – Practicar técnicas de relajación, incluyendo yoga y meditación – Tomar analgésicos sin receta como los antiinflamatorios no esteroides (como el ibuprofeno y naproxeno). Además de aliviar el dolor, estos antiinflamatorios reducen la cantidad de prostaglandinas que produce el útero y disminuyen sus efectos. Esto ayuda a disminuir los calambres – Descansar lo suficiente y evitar el consumo de alcohol y tabaco

Además, indicaron que cuando los dolores son severos es preferible que hables con tu ginecólogo o algún otro especialista de la salud. Algunos síntomas preocupantes son los siguientes:

– Los antiinflamatorios no esteroides y los cuidados personales no ayudan, y el dolor interfiere con tu vida

– Los calambres repentinamente empeoran

– Tienes más de 25 años y presentas calambres severos por primera vez

– Tienes fiebre junto con el dolor de tu período

– Tienes dolor incluso cuando no está en tu período menstrual