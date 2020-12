Durante los últimos meses, los vendedores ambulantes de la comuna de Estación central se han manifestado por la negación de permisos para vender sus artículos.

En este contexto, los manifestantes cortaron las calles con barricadas, obligando el actuar de Carabineros y el cierre temporal de la estación de Metro que se encuentra ahí.

En conversación con Expreso Bío Bío, el alcalde la de comuna Miguel Abdo se refirió a los hechos que aún siguen ocurriendo, como también el que no se ha logrado encontrar una solución definitiva que acabe con esto.

En respuesta a su opinión con respecto al comercio ambulante lo calificó como, “espantoso, ellos no están autorizados son ilegales”.

En la misma línea comentó sobre la fiscalización de Carabineros de Chile en la zona, el alcalde puntualizó que, “ellos deben tomar decisiones. Estas personas están con guaguas, con niños. Familias, entonces no es tan fácil entrar”.

“La idea era entendimiento, pero hay poderes que son más por la fuerza o la fuerza. Ya parece que nuestro lema nacional va a tener que cambiar”, precisó el alcalde en relación al actuar del comercio ambulante.

La solución al problema

Hasta ahora no se ha podido llegar a un acuerdo con los vendedores por lo que el alcalde afirmó que “No tenemos solución”, pero de todas maneras recalcó que “los están castigando los mismos vecinos (ya que) no les están comprando, no les está yendo bien”.

Actualmente los vecinos e la comuna se han organizado para trasladarse a las 28 diferentes ferias navideñas distribuidas en la comuna “para que la gente no tenga que salir a Meiggs o al Mall”, garantizó Abdo.

Coordinación con la Municipalidad de Santiago

A pesar de el intento de acordar una solución, el alcalde comenta que existe una coordinación con la Municipalidad de Santiago la que no ha dado resultado al crearse “Un efecto globo, cuando Santiago presiona se vienen a Estación, y cuando presionamos se van a Santiago”.

Independiente a esto, las comunas han trabajado en tener mayor seguridad con vehículos vigilantes y la intervención de Carabineros, pero aún así no se respetan las prohibiciones.

Monitoreo de personas

Miguel Abdo hace un llamado a todos los alcaldes de Santiago para hacer un monitoreo de las personas que llegan a vender a este punto de la capital. Ya que afirma que las personas se movilizan desde otras comunas, por lo que debería tener un mayor control.

“Aquí hay un tema de delito, pero también humanitario. (…) Hay que buscar una solución para ese inmigrante que hoy está en la calle”, finalizó.

Escucha la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar:

