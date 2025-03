Cerca de las 19:30 horas de este miércoles, un matrimonio y sus dos hijos, de 14 y 17 años, fueron víctimas de un violento robo en su domicilio ubicado cerca de calle Fernando Aragón, en Las Condes.

Según el mayor Carlos Sanhueza, comisario de la 17 Comisaría de Las Condes, “cuatro a cinco sujetos forzaron el portón de acceso principal con un elemento contundente y entraron a la casa, por una puerta que no estaba cerrada con llave”.

Los delincuentes se dirigieron al dormitorio principal, donde amarraron “de pies y manos al dueño de casa”, relató Sanhueza.

Mientras uno de los delincuentes vigilaba a la familia, otro subió al segundo piso y redujo a la dueña de casa con la misma técnica. “Usaron cinta de embalaje. En todo momento intimidaron a la familia con un objeto contundente, no eran armas de fuego”, precisó el oficial.

Hijo de 14 años escapó y pidió ayuda

Uno de los hijos, de 14 años, logró escapar de la vivienda durante el caos. “El menor corrió a pedir ayuda al personal municipal más cercano, lo que activó la respuesta inmediata”, destacó Sanhueza. El otro hijo, de 17 años, permaneció dentro de la casa y no sufrió lesiones.

El comisario explicó que los desconocidos sustrajeron celulares, equipos computacionales, relojes y la cartera de la dueña de casa, con un avalúo cercano a los 5 millones de pesos. “Todo fue recuperado tras la detención”, aseguró el Comisario.

Al huir, los delincuentes utilizaron un vehículo con patente adulterada y encargo vigente por robo. “El automóvil había sido sustraído el 8 de marzo en Peñalolén y estaba vinculado a otro robo con intimidación”, reveló Sanhueza. Durante la fuga, lanzaron miguelitos, pero “ningún vehículo policial o municipal resultó dañado”, aclaró.

Personal municipal participó en seguimiento

El personal municipal llegó primero al lugar y, en coordinación con Carabineros de la 17 Comisaría, inició un seguimiento. “Trabajaron en conjunto para interceptar a los sospechosos en Peñalolén”, destacó el Comisario.

Tres de los implicados fueron detenidos: todos mayores de edad, chilenos y con antecedentes policiales. “Uno tiene un amplio prontuario, especialmente en delitos del sector oriente“, afirmó Sanhueza. Al menos otros dos cómplices siguen prófugos.

Sobre el método de ingreso, el oficial fue enfático en relatar que “forzaron el portón, no saltaron. La casa no estaba cerrada con llave, así que abrieron la manilla y entraron”. Recalcó que la familia, aunque en shock, no presentó lesiones físicas.

El Mayor de Carabineros también reconoció el rol clave de Seguridad Ciudadana. “Fueron los primeros en llegar y su colaboración fue vital para las detenciones”, dijo. Agregó que las cámaras de vigilancia ayudaron a monitorear la ruta de escape.

Al ser consultado sobre los detenidos, confirmó que quedarán a disposición del tribunal. “El procedimiento continúa; seguimos buscando a los dos restantes”, cerró el uniformado.

Registros: