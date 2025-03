Un hombre resultó apuñalado luego de un asalto ocurrido contra un domicilio del sector de Valle Lo Campino en Quilicura.

El delito fue descrito a Radio Bío Bío por una de las víctimas, de 75 años.

Se trata de Patricio Valderrama, quien señaló que a eso de las 4:00 de la mañana, despertó cuando dos sujetos a rostro descubierto lo atacaron mientras estaba acostado.

“Le grité a mi hijo, que estaba en el segundo piso. Los tipos salen y se encuentran con mi hijo, y lo apuñalan en distintas oportunidades… Tiene cortes en su cara, en su cuerpo”, dijo.

En tanto, dijo que él recibió golpes de puño y patadas, pero que se defendió con un palo que guarda junto a su cama.

Valderrama agregó que los delincuentes tomaron las llaves de los vehículos de él y de su hijo, pero finalmente solo se llevaron su camioneta BMW patente KJDL68.

Junto con ello, señaló que serían tres los delincuentes, porque “cuando salieron los dos que nosotros nos enfrentamos, estaba la camioneta en movimiento. Entonces, supuestamente había otro tipo y otro vehículo”.

Finalmente, criticó la respuesta de personal policial luego de realizar la denuncia.

“Carabineros se demoró aproximadamente 40 minutos en llegar. Vino un suboficial de Carabineros, me dijo que iba a venir otro destacamento a tomarme la denuncia… Esto ha tenido mucha demora”, indicó.

El testimonio del hijo

El hijo, en tanto, fue dado de alta luego de recibir asistencia médica por los cortes sufridos durante el asalto.

Manuel Valderrama dijo que “solamente vine a defender mi casa, mi señora, las cosas”. Relató que los individuos vulneraron el portón de entrada y luego sacaron un ventanal para poder ingresar.

“Sacaron la ventana, entraron a la casa. Fue todo muy rápido. Yo sentí los gritos de mi papá, yo bajé, me encontré con estas personas… Yo me dediqué a defenderme, se me tiraron todos encima”, explicó.

Familiar sufrió intento de encerrona con la camioneta robada

En tanto, un hijo y hermano de las víctimas, respectivamente, contó que después de ocurrido el delito, se dirigió desde su hogar hasta la vivienda afectada para ayudar a su familia.

Iván Valderrama señaló que, en el camino, fue víctima de un intento de encerrona. Este fue realizado por los mismos delincuentes en la camioneta de su papá.

“Tomo el auto… Se atraviesa una camioneta blanca BMW X6, me querían hacer una encerrona. Miré la patente. Era la camioneta de mi papá”, contó.

Afortunadamente, logró frustrar el delito.

Iván Valderrama señaló que esta es la cuarta vez que frustra una encerrona en su contra y, además, contó que no es primera vez que el domicilio sufre un delito.

Finalmente, la camioneta del padre fue hallada en calle José Miguel Carrera en Santiago, según reportaron auditores de La Radio.