Durante la mañana de este martes, Macarena Villablanca, la denunciante del diputado Jorge Durán (RN) entregó detalles de su acusación de abuso sexual y violación. Como también se refirió a la denuncia que presentó el parlamentario en su contra por extorsión.

En primera instancia, respondió sobre la presunta extorsión contra Durán, afirmando que solo exigía el pago de boletas pendientes por su trabajo en redes sociales. “Yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, están las publicaciones que están arriba de sus redes sociales”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Me da lata que esté inventando cosas, mintiendo. Porque en realidad al final la verdad va a salir a la luz. Yo tengo los medios de prueba de que yo sí trabajé y que sí me debía plata”.

Tras la consulta de que si le tenía miedo a Durán, aseguró que sí. “Incluso tenía miedo a salir de ahí. Sentía que era como la mafia. Como que no podía salir de esta relación en la que estaba porque Jorge me tenía amenazada con que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces“, relató.

Respecto a la denuncia de violación, apuntó a que en el momento de los hechos, Durán estaba ebrio.”Él mencionó que había sido bajo consentimiento, pero en la conversación, que se las puedo hacer llegar, me dice ‘yo estoy full tomando, estoy acá en la piscina’. Si estaba ebrio, ¿cómo va a saber o va a poder discernir si yo le di o no le di mi consentimiento?“, aseveró.

Sobre ese día, indicó que estuvo retenida en la casa de él. “Estuve el fin de semana ahí, encerrada en la cabaña. Él solo me retuvo el día sábado”, acusó.

Explicando que “todo esto también tiene parte como en relación con su mamá, que ella no aprobaba la relación de nosotros. Entonces, el sábado de la mañana, cuando yo me quise ir a mi cabaña, él me dijo que no podía salir”.