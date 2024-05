El abogado de un líder narco denunció que fue víctima de un secuestro por parte de su representado y otros dos sujetos en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima, identificada como Francisco Pérez Zahr, dormía en el domicilio de su cliente. A eso de las 02:00 horas, este llegó junto a otros dos hombres, quienes lo amenazaron con un arma blanca y los trasladaron hasta otro domicilio.

En este lugar habría sido intimidado con una pistola y agredido en diversas partes de su cuerpo. Además, le habrían sustraido $165.000 en efectivo y tarjetas bancarias.

Tras pasar horas en aquella vivienda, el abogado habría logrado escapar en medio de un descuido de sus captores, dirigiéndose al Hospital El Carmen para constatar sus lesiones.

Posteriormente, personal de Carabineros detuvo a los tres involucrados en este caso.

“Se volvió loco”: narco abogado detalla secuestro

En conversación con Radio Bío Bío, Francisco Pérez señaló que “me invitó (el líder narco) no sólo para ver su tema, sino también el de sus soldados. Yo me quedé ahí un par de días porque era harto trabajo. Durante la noche no sé qué pasó, se volvió loco y llegó él con otros dos sujetos que seguían órdenes”.

“Me llevaron al punto de venta de droga de ellos y ahí estuve todo el resto de la mañana hasta las 12:00 horas. Ellos estaban tan drogados que yo tomé la oportunidad, agarré lo que pude mío y me fui. Me robaron dinero, tarjetas, me sacaron claves y todo”, agregó.

Por otra parte, detalló que “mi trabajo era defender a los que él llamaba sus ‘perros’, sus soldados, cuando los tomaban presos. No sólo lo estuve representando en casos penales, sino que también tenía problemas con su señora y necesitaba un divorcio”.