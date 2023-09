El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, congeló los permisos para realizar megaproyectos inmobiliarios en dicha comuna. Sobre lo que entregó detalles, en conversación con Podría Ser Peor.

Una decisión “que se enmarca en la estrategia municipal de actualizar el plan regulador comunal, que es el principal instrumento de planificación territorial que tenemos los municipios”, aclaró en primera instancia.

E indicó que es “temporal”, ya que “desde el 13 de septiembre de este año, que fue cuando se publicó en el diario oficial, hasta el 13 de septiembre de 2024”.

Fecha en la que estaría disponible el nuevo plan regulador, “que va a definir la cantidad de altura que entendemos que hay que densificar, pero no con torres de 30 o hasta 35 pisos”. Que, a su parecer, deteriorarían y destruirían “la identidad de nuestros barrios”.

“No es que no queremos inversión, no es que no queramos nuevas viviendas ni densificar ciertas zonas, por cierto que queremos que Maipú se desarrolle”, afirmó.

Ya que, argumentó, “lo que estamos haciendo aquí es ordenar, regular y planificar un proceso que sabemos que es necesario para la comuna”. Y que “nos permita el día de mañana que las construcciones que se hagan sean en diálogo con las comunidades, resguardando el medio ambiente y su entorno”.

Eventual formalización a Cathy barriga

Respecto a la posible formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, el edil indicó que “al momento de llegar al municipio, nosotros recavamos de forma bien responsable y rigurosa todos los antecedentes que pudimos identificar en ese minuto”.

Desde ello, “lo que me queda a mí como alcalde, es confiar en el debido proceso y en las instituciones. Y esperar que pueda hacerse justicia por las irregularidades o faltas a la probidad que se cometieron en el municipio”.