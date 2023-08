Un video muestra los minutos de terror que vivieron los pasajeros del Metro durante la jornada de este jueves, cuando un hombre disparó un arma en plena estación Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

Tras el hecho, una persona resultó herida en su espalda, por lo que serían balas de fogueo, de acuerdo a los primeros antecedentes.

Los audios y videos del tiroteo en Metro Los Dominicos

Mientras, otro registro captó el instante en que guardias municipales de Las Condes capturan a quien habría sido autor de los disparos.

Según comentó una auditora a Radio Bío Bío, una persona de aproximadamente 20 años disparó un arma en la estación Los Dominicos poco antes de las 18:00 horas, luego de que otro usuario de Metro lo acusara de haberle robado el celular.

“Cuando llegamos al piso, atrás llega este niño que fue baleado, se tiró encima de él y empezó a gritar que le había robado el celular. Le empezó a pedir ayuda a los guardias y cuando le empieza a pedir ayuda a los guardias, este niño flaco saca una pistola, se la pone en la espalda. La gente empezó a gritar y le disparó”, contó.

Tras esto, aseguró que los presentes y personal del Metro auxiliaron al herdio, mientras que el autor del disparo corrió y salió de las dependencias.

“El niño recibió un impacto en la espalda, pero no sabemos si era de fogueo en verdad”, añadió y dijo que el agresor entre 15 6 16 años, mientras que el baleado, entre 25 y 26 años de edad.

“La herida que tenía era igual, chiquitita, no sangró mucho, por eso no sabíamos si quedó adentro, incrustada o afuera. Y la los balines, las vainillas que quedaron, el guardia que estaba ahí dijo que eran de fogueo, que no eran verdaderas”, concluyó.

Vale consignar que tras disparar la pistola, el sujeto arrancó y botó el artefacto a la basura, dentro del Metro Los Dominicos, el que fue encontrado de manera posterior.