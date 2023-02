Una mujer denunció que fue apuñalada en las inmediaciones del Metro de Santiago, cuando una adolescente la agredió sin previo conflicto entre ambas.

En conversación con BioBioChile, la mujer de 36 años relató lo que ocurrió durante la primera semana de enero del 2023, cuando viajaba en uno de los últimos trenes de Metro luego de las 23:00 horas.

Se trata de Luna Gaete, quien es profesora en Biología de la Universidad de Chile, y ese día se trasladaba sola por la Línea 4 del tren subterráneo.

“Me subí en Tobalaba, estaba sentada sola y escuchando música. Vi una pareja que subió al mismo tiempo que yo, y estaban sentados bastante lejos mío, en otro vagón”, indicó.

Según el relato de Gaete, la pareja aparentemente estaba discutiendo, y dijo que no se preocupó por ellos, sin embargo, —indica— “cuando estaba llegando a la Estación Elisa Correa, veo que la niña, en vez de bajarse por la puerta más cercana, empezó a caminar hacia mí”.

Tras esto, Gaete aseguró que pensó que la adolescente se iba a bajar, pero —relató— “al final se detuvo frente a mí, y me golpeó con el puño, me fije que tenía algo metálico, como la punta de un cuchillo”.

En ese momento, Luna creyó que solo había sido un fuerte golpe en el mentón, minutos en que se dio cuenta de que comenzó a sangrar, por lo que otros pasajeros de Metro tuvieron que ayudarla.

“Me ayudó la gente de por ahí, me apreté la herida, y la denuncia la hice en Carabineros en el Hospital Sótero del Río. Por suerte una señora me ayudó, y una de las asistentes de Metro me llevó para el hospital“, comentó.

Luego de la situación de violencia de la que fue víctima Gaete, en el centro asistencial tuvieron que hacerle una cirugía maxilofacial, en donde tuvieron que ponerle “10 puntos por dentro, y unos puntos internos, fue una herida profunda, fue por la barbilla, 4 centímetros”, explicó.

“Creí que me quería robar, pero al final solo me agredió”

Además, la víctima agregó que: “Yo quedé en shock, la niña tenía no más de 18 años. Me impactó que fuera tan joven, no me dijo nada. Creí que me quería robar, pero al final solo me agredió. Atentó contra mi integridad”.

Tras esto, Gaete realizó una denuncia a través del canal de información de Metro de Santiago, en donde le indicaron que tenía un seguro de salud y la posibilidad de asesoría legal a raíz de la situación, el cual haría efectivo para seguir investigando la agresión, así como la identidad de la autora.

Por ahora, la víctima de la puñalada comentó que se preocupará de su salud mental, porque luego de haber sufrido el ataque, se le ha hecho difícil viajar sola en el transporte público.

En tanto, Metro de Santiago se comprometió a emitir una declaración por el caso de agresión, la que será incluida en la presente nota cuando sea correspondiente.