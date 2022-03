Esta semana una estudiante que pretendía viajar en el Metro de Santiago sufrió un caso de discriminación por parte de una funcionaria quien hizo alusión al cuerpo y peso de la joven.

La situación ocurrió en la estación Lo Prado, donde María Fernanda de 19 años se dirigía al colegio. Sin embargo, no portaba su pase escolar pero sí su certificado de alumna regular, según lo consignó Meganoticias.

Ante esto, mostró el documento a una funcionaria del tren subterráneo quien le impidió su ingreso. Muy angustiada, María Fernanda llamó a su hermana Jennifer quien fue hasta el Metro para ayudar a resolver el problema.

“Me acerqué al Metro muy calmada, conversando con la señora que aparece en el video y, cuando me doy cuenta de que no logro ningún diálogo con ella, me voy… En eso que me voy, esta señora sigue gritando y empieza a hacer señas como de lo gorda. Yo me devuelvo y me dice ‘con lo gorda que está tu hermana, que deje de comer y que guarde su plata para el pasaje’. Yo quedé en shock, no sabía cómo reaccionar, atiné a seguir grabando porque de verdad que me impresionó su respuesta, no lo podía creer”, relató.

Después de esto, Jennifer le dijo a la funcionaria “yo no vine a conversar con usted por el cuerpo o por cómo nos alimentamos, solo vine a pedirle de buena fe que dejaran pasar a mi hermana hasta que tuviera su pase. Yo estaba a punto de llorar de la rabia”.

En tanto, María Fernanda reconoció que “me sentí muy discriminada en el sentido de que no me crean que soy escolar, porque como soy más grande nunca me creen que soy escolar”.

En la misma línea reflexionó que se habría esperado esas palabras de parte de un niño, “¿pero de una señora ya adulta? (…) Cuando la gente me dice esas cosas igual me da pena, pero eso me hace ser más fuerte y decirle a todas las personas que sufren esto, que sean fuertes, que no por tener un físico, así vamos a ser menos, todas somos lindas, flacas, gordas, todas somos iguales”.

Tras la acusación de las hermanas, desde Metro declararon que “la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas son valores intransables, y rechazamos cualquier tipo de discriminación“, y que agregado a esto se abriría una investigación del caso.