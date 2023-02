Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron frustrar el robo de un vehículo que se producía en horas de la noche de este lunes en Ñuñoa, región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el hecho se produjo en cercanías de la intersección de avenida Irarrázaval con avenida Italia.

En ese lugar un grupo de delincuentes intentó sustraer el vehículo en que se movilizaba un matrimonio y su pequeña nieta.

El conductor del vehículo Dodge color gris explicó a Radio Bío Bío que al detenerse en una luz roja un vehículo lo impactó por la parte posterior. Luego, un vehículo que estaba adelante de él comenzó a retroceder.

En ese momento se percató que se trataba de una encerrona, por lo que intentó arrancar.

“Estaba en eso cuando aparece una persona con una pistola al lado del chofer y me dice que me baje, tira dos disparos al aire… después me apunta hacia el vidrio. Como estaba mi nieta me bajé y comencé a buscar las llaves”, contó la víctima del delito.

Luego, explicó el hombre, unos funcionarios de la PDI enfrentaron a tiros a los delincuentes y frustraron el robo.

Producto del enfrentamiento, una funcionaria de la policía civil terminó con una herida balística en su brazo izquierdo. Por lo anterior, fue llevada a un recinto asistencial fuera de riesgo vital.

Al lugar se trasladaron posteriormente funcionarios de Carabineros de Chile y de seguridad municipal.

Por disposición del Ministerio Público las diligencias quedarán en manos de la propia PDI.

Hasta ahora no se informó sobre la detención los sujetos que protagonizaron el ilícito y tampoco se sabe si alguno de ellos resultó herido.

Un video captado por un vecino del sector da cuenta de los balazos percutados en el procedimiento: