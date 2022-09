Fracasó el intento de la Municipalidad de Ñuñoa para suspender el último concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional. Si bien se acogió a trámite su recurso de protección, no se aceptó la orden de no innovar para paralizar el espectáculo.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Ñuñoa por los conciertos de Daddy Yankee.

Sin embargo, se rechazó la orden de no innovar, por lo que no se suspende el último concierto. O sea, no hay impedimento para que esta noche se realice el tercer y último show del reggaetonero en Chile.

El recurso buscaba suspender el show del 28 y 29 de septiembre, luego que el día 27 se produjeran desórdenes en el Estadio Nacional, donde 4 mil personas ingresaron sin entrada. En el exterior, en tanto, hubo varios hechos delictuales.

Por ello, la alcaldesa Emilia Ríos presentó el recurso de protección con una orden de no innovar para impedir nuevos conciertos, hasta que se garantizara la seguridad del sector.

La acción judicial recién se revisó este jueves, a horas del último show, y fue acogido a trámite. Pero, la orden de no innovar que pedía suspender un nuevo concierto de Daddy Yankee fue rechazada.

“Atendido el mérito de lo expuesto, se deniega la orden de no innovar solicitada”, se explicó escuetamente en el fallo. Así, queda confirmado el tercer y último show de despedida del puertorriqueño en la capital.

Pero, como se acogió a trámite el recurso, la Corte de Apelaciones solicitó a la Delegación Presidencial Metropolitana y a la productora Bizarro que deben entregar toda la información disponible sobre la denuncia del municipio, esto en un plazo de 5 días.