En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida y bajo el lema “Es positivo saber, es positivo testearse”, la Seremi de Salud RM, Helga Balich, junto al subdirector del Centro de Investigación CHAIR, Fernando Valiente, anunciaron operativos de test rápido durante el mes de diciembre en el Velódromo del Estadio Nacional, uno de los puntos de vacunación contra el Covid-19 más importante de la región.

Los operativos, se desarrollarán todos los jueves y viernes del mes, de 9:00 a 14:00 horas. Junto con ello, el Ministerio de Salud, continuará desarrollando durante este viernes 3 y durante todos los jueves y viernes de diciembre, de 9:00 a 14:00 horas, test rápidos en este lugar y la Seremi de Salud, desde el CRIAPS, ubicado en General Bulnes 45, Santiago.

“Pese a que actualmente nos encontramos en pandemia por Covid-19, no debemos olvidar que tenemos otra pandemia a nivel mundial, que es el VIH, por lo que como Seremi de Salud no hemos detenido nuestro trabajo, enfocado en buscar a quienes tienen VIH y no lo saben. La búsqueda activa de VIH es fundamental para aquellas personas que tienen vida sexual activa, porque en la medida que precozmente encontremos a una persona viviendo con VIH, sin síntomas, e iniciemos el tratamiento, su calidad de vida será mucho mejor y evitaremos nuevos contagios”, expresó la Seremi de Salud RM, Helga Balich.

La autoridad, agregó que “el testeo oportuno forma parte de un trabajo intersectorial, que también contempla la prevención, por lo que, durante 2021, Centro Regional de Información y apoyo para la Prevención Social de VIH/SIDA (Criaps), de la Seremi de Salud

RM y, en conjunto con los Servicios de Salud de la región y organizaciones de la sociedad civil, han distribuido 14.790 test rápidos. Junto con ello, se han desarrollado talleres de prevención a más de 1.500 personas, entregado 538.511 preservativos masculinos y 57.160 femeninos”.

En tanto, el subdirector del Centro de Investigación CHAIR; destacó el desarrollo de este tipo de actividades manifestando que “nos encontramos haciendo test rápidos en uno de los puntos de vacunación más importantes de la región Metropolitana. Acá lo importante es que se combinan dos estrategias; la vacunación en todos los niveles, en refuerzo para adultos y rezagados, y en esos 20 minutos que uno tiene que esperar, uno puede realizarse el test rápido de VIH, que es una pandemia que hemos tenido un poco relegada en estos dos años”.