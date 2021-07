El típico restaurante “Los Buenos Muchachos” anunció la venta de su terreno ubicado en Avenida Ricardo Cumming 1031 tras verse fuertemente afectado por el denominado “estallido social”, la pandemia provocada por la COVID-19 y obras de construcción de la futura Línea 7 de Metro de Santiago.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, José Ignacio Vivanco, dueño del emblemático local se refirió a la compleja situación que están pasando y afirmó que “nunca lo habrían imaginado”.

Según lo relató Vivanco, todo comenzó cuando “a nosotros nos avisó el Metro hace un año y medio, dos años, que ellos iban a hacer una expropiación. Al inicio nos dijeron que iban a expropiar 2.500 metros (…) Al final transamos que iban a expropiar menos, y con eso nosotros poder demoler la mitad del negocio, hacer estacionamientos subterráneos y agrandarnos dos tres pisos para ser lo que éramos”.

“Después vino el ‘estallido social’, con eso nos cancelaron el 100% de las reservas, dijimos que nos íbamos a recuperar, pero vino la pandemia (…) Se nos fue entremedio de los dedos, el restaurante pagaba lo mismo pero sin ventas, nos hicieron pedazos”, lamentó Vivanco.

Cabe destacar, que el restaurante trabajaban al menos 250 personas.

En ese álgido momento y como lo precisó, “ya no dimos más y lo tuvimos que poner a la venta, 83 años de historia. Lo partió mi papá a los 18 años, y su mamá cocinaba, era menos que una picá (…) En los años 60s se transformó como en ‘La Piojera’ y después se compraron propiedades para poder agrandarlo”.

En tanto, indicó que el local de “Los Buenos Muchachos” en la comuna de Buin seguirá operando y están haciendo averiguaciones en locales del Barrio Bellavista, sin embargo, “no tiene nada que ver (…) La fiesta, el baile, los bailes polinesios, la cueca ¿dónde? La celebración no estaría. En algún minuto encontraremos una ubicación, pero si me preguntas hoy día, no tengo ningún deseo”, concluyó.

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez