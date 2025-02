La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor del casino de Dreams en Talca, rechazando los recursos de ilegalidad presentados por el actual casino de la capital regional del Maule. Ambos recursos denunciaban irregularidades en la licitación otorgada a Dreams para construir y operar un nuevo casino. La Corte desestimó los reclamos al considerar que no se ajustaban a los procedimientos legales y ratificó la legalidad y transparencia del proceso. Se enfatizó que no existen irregularidades que cuestionen las decisiones tomadas por la Superintendencia de Casinos de Juego, reforzando la validez del proceso de adjudicación de permisos en Talca y garantizando la transparencia y legalidad en la administración de estos permisos.

Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor del casino de Dreams en Talca, luego que el actual casino de la capital regional del Maule presentara dos recursos de ilegalidad en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Lo anterior, por haberle dado la licitación a Dreams para que construya y opere un nuevo casino. Fue la Séptima Sala de la Corte antes mencionada que rechazó lo presentado por el Casino de Juegos de Talca S.A. (CJT).

En la primera reclamación presentada se denunciaba que el inmueble no era apto para instalar y operar un casino de juegos, alegando que solo se podría destinar al uso de exposición agrícola, industrial y ganadero.

Por lo anterior, exigían a la SCJ que empleara sus facultades para revocar el permiso de operación concedido al Grupo Dreams para construir un casino en el terreno de la exFital, de propiedad de la Asociación Agrícola Central en Talca.

La Corte concluyó que el reclamo no se ajustaba a los procedimientos legales correspondientes, dado que las resoluciones impugnadas no trataban sobre el otorgamiento, denegación ni renovación de permisos, sino que se referían a recursos administrativos internos, los cuales no son susceptibles de ser reclamados ante la Corte. En consecuencia, se ratificó la legalidad y transparencia del proceso.

Además, en el fallo se precisa que “en cuanto a que la SCJ ha omitido el hecho que Ríos Claros no ha considerado las obras de mitigación que se deben ejecutar por la condición inundable del inmueble, lo que tendría consecuencias en la boleta bancaria de garantía”.

“Lo cierto es que la aludida sociedad acompañó la mencionada boleta, tal como la SCJ lo requirió y todos los costos derivados de la construcción del proyecto y las eventuales obras de mitigación, son de cargo de la operadora y los permisos respectivos deben ser otorgados por otros organismos, de modo que no es posible exigir garantías por medidas de mitigación que, además de ser eventuales, como se dijo, es imposible determinar su envergadura y costo”, agrega.

Validez del proceso

En la segunda reclamación, el actual casino de Talca acusaba a la SCJ de cometer una ilegalidad al aceptar una inscripción de arrendamiento tres meses después de la evaluación técnica y mantener la reserva de la apertura de sobres donde efectivamente Dreams ofertó cuatro veces más que el actual operador.

El fallo de la Corte subrayó que la SCJ había actuado conforme a la ley al inhibirse de conocer el recurso, ya que el Casino de Juego de Talca había perdido su calidad de postulante tras la adjudicación del permiso de operación a la sociedad Ríos Claros S.A. en noviembre de 2023.

De acuerdo al documento, la resolución impugnada no era susceptible de ser revisada bajo el marco de la Ley N° 19.995, y las alegaciones de CJT ya habían sido resueltas en una reclamación previa ante la Corte.

Estos dos fallos refuerzan la validez del proceso de adjudicación de permisos de operación de casinos de juego en Talca y ratifican que no existen irregularidades que cuestionen las decisiones adoptadas por la SCJ.

A su vez, la Corte reafirmó la transparencia y legalidad en la administración de estos permisos, garantizando que el proceso se desarrolle conforme a la normativa vigente.

Casino de Talca responde al fallo

A través de una declaración enviada a BBCL, desde el Casino de Talca sostuvieron que “más que celebrar este fallo, la realidad es otra: la resolución de la Corte ratifica un proyecto que ya fue rechazado por las autoridades técnicas, porque aumentaría el riesgo de inundaciones para decenas de familias”.

“Además, deja en claro que el Casino no puede operar sin los permisos sectoriales y que, si no cumple, se ejecutarán las boletas de garantía. Esto no es una victoria para Dreams, es un recordatorio de que aún no tienen vía libre para construir sobre un humedal sin cumplir con las normativas ambientales y sectoriales”, añadieron.