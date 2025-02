Anuncian cierre de emblemático local penquista "Almacén de Antigüedades" por alza de arriendo

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El icónico local "Almacén de Antigüedades" de Concepción, ubicado en Maipú 1011, anunció su cierre después de 50 años debido al aumento en los precios del arriendo. Fundado en 1967 por la familia Parés Fuentes, conocido por su selección de libros, vinilos y artículos históricos, el negocio pasó a los 7 hijos de los dueños originales. Marco Parés, uno de los hermanos, lamentó la difícil decisión, ya que implica no solo el cierre del local, sino también de parte de su historia personal. Actualmente, el alto costo del arriendo, que supera el millón de pesos, hace que mantener el negocio no sea rentable. Sin embargo, se baraja la posibilidad de encontrar un nuevo local o trasladar las ventas a una plataforma digital. Aunque no descartan la posibilidad de buscar financiamiento o apoyo municipal para continuar con esta tradición cultural en Concepción.