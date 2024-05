El Tribunal Oral de Concepción declaró la culpabilidad de un hombre acusado por amenazas en contra de un ex miembro de Carabineros, amenazas proferidas desde el inicio del estallido social y continuando en el tiempo, pues ambos viven en el mismo condominio en el sector Lomas de San Sebastián.

Lo particular de este caso es que el condenado fue llevado a juicio a pesar de la decisión de no perseverar del Ministerio Público, presentando la acusación particular la víctima, quien a través de su abogado pidió como sanción una pena de 3 años de cárcel.

Según los antecedentes vertidos en el juicio, la primera amenaza fue el 22 de octubre de 2019, al comenzar la revuelta social y los residentes del condominio Don Emilio se manifestaban cuando ya regía el toque de queda. La víctima pidió entonces a su vecino -por seguridad- cerrar la puerta del conjunto habitacional, recibiendo como respuesta un “qué te creís paco culiao… te voy a sacar la chucha”.

Las amenazas continuaron, y más tras la querella presentada por la víctima, que debió abandonar su casa, hasta que regresó el 2021 al condominio. Los incidentes se reiniciaron, incluso contra otros miembros de la familia, sin que la investigación de la Fiscalía avanzara y decidiendo finalmente cerrarla sin formular cargos, tras lo cual la víctima pidió el juicio de manera particular.