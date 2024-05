La Corte Suprema confirmó el fallo que condenó a un hombre por abusar sexualmente de su hijo menor de edad, en un caso que el Ministerio Público había decidido no perseverar en la causa.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que presentó un padre condenado por abusar sexualmente de su hijo menor de edad, por lo que la pena de 5 años de cárcel efectiva dictada por el Tribunal Oral de Concepción es definitiva y el hombre deberá comenzar a cumplirla en los próximos días.

Así lo informó el abogado de la madre de la víctima, Humberto Alarcón, quien precisó que ahora la resolución del máximo tribunal deberá ser enviada al Juzgado de Garantía, de manera que el condenado ingrese a la cárcel y comience a cumplir la sanción.

Lo particular de este caso es que el fallo fue conseguido por la madre del niño, quien presentó una acusación particular, después que la Fiscalía decidiera no perseverar, y así, con las mismas pruebas de la investigación, probó en un juicio la denuncia contra su ex esposo, esperando el abogado Alarcón, que tras lo ocurrido el Ministerio Público revise decisiones como ésta.

De acuerdo al Tribunal Oral penquista, las pruebas presentadas, las mismas que la Fiscalía desechó, acreditaron que la víctima fue víctima de abusos sexuales por parte de su padre desde los 3 a los 6 años de edad.