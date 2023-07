Cómo una plantación de araucarias en condominio de San Pedro de la Paz terminó con dos detenidos

Lo que parecía una inocente plantación de árboles nativos al interior del Condominio Bosquemar en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, culminó con dos personas detenidas, con una comunidad molesta y con un “espacio común” en disputa.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, cuando Carabineros detuvo a dos personas por el delito de usurpación no violenta. Según el capitán Cristofer Candia, subcomisario de los Servicios de la 6.ª Comisaría sampedrina, los detenidos eran parte de un grupo de vecinos que plantaba araucarias en un terreno que no les pertenecía.

El procedimiento se inició luego de que, Rodolfo Cáceres, representante del dueño del terreno, llegara a la unidad policial con documentos que acreditaban su propiedad. Carabineros se trasladó al lugar y constató que los vecinos no tenían ningún título que respaldara su acción.

“Dentro de lo que manifestaron ellos, conforme a sus propias declaraciones, dijeron que se habría reunido una especie de comité de este condominio, quedando de acuerdo en contratar a personal idóneo para plantar estos árboles protegidos”, dijo el capitán Candia.

Así las cosas, los vecinos fueron llevados a la Comisaría para aclarar la situación, donde se procedió a la detención de un hombre y una mujer por usurpación no violenta.

Luego de cinco horas en el calabozo de la 6.ª Comisaría, el Fiscal de Turno dispuso la libertad de ambos retenidos.

Actuar policial

Al ser consultado por el procedimiento, el capitán Candia descartó que hubiera algún tipo de altercado o resistencia por parte de los vecinos, y se sorprendió por las críticas de los vecinos del Condominio al actuar policial.

“Cada vez que las personas llaman a Carabineros, lo que esperan es que lleguen rápido y que llegue la mayor cantidad posible. Entonces me sorprende, sinceramente, que ahora los vecinos comenten que por qué llegó tanto carabinero y hay una denuncia de por medio. O sea, es irrisorio”, afirmó.

Para algunos vecinos, el actuar de Carabineros fue desproporcionado, aseverando que se llevaron detenida a una residente que sólo paseaba a su perro por el sector.

Plantación en San Pedro de la Paz termina con detenidos: Venta de terreno a particular

Luis Fuentes, presidente del Comité de Administración del Condominio Bosquemar, defendió la plantación de araucarias en el terreno y cuestionó la venta del mismo a un particular.

“Nosotros entendemos que los espacios comunes del condominio son las áreas que están dentro del cerco de Bosquemar. La vecina detenida solo estaba paseando su perro en el lugar. No hubo ninguna usurpación, ni violencia. La inmobiliaria -Bosquemar S.A.- ha tenido algunas situaciones irregulares; ha inscrito a su nombre terrenos que son parte de la comunidad. Nosotros no hemos sido notificados formalmente de que hayan vendido una franja de terreno a un vecino (…) Nosotros hicimos un plan de manejo para plantar árboles nativos dentro del condominio, como las araucarias, con el compromiso de la inmobiliaria de no vender esos terrenos. La comunidad mantiene la posición de que esos terrenos son parte del condominio”, dijo.

En esa misma línea, por medio de un comunicado, el Comité de Administración informó sobre la grave situación ocurrida con la vecina detenida y acusó a la inmobiliaria y al supuesto comprador del terreno, Lorenzo Fluxá, quien además es el arquitecto que desarrolló el proyecto Bosquemar, de realizar una denuncia abusiva.

En el documento se incluye una imagen donde se muestra la zona donde se plantarían las araucarias y donde se detuvo a la vecina.

Relato de vecina detenida

BioBioChile obtuvo el relato de una de las personas detenidas. Se trata de la vecina residente del Condominio Bosquemar, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

Ella contó que fue a la Comisaría a declarar voluntariamente por el tema de las araucarias, pero que fue sorprendida con la noticia de que estaba detenida por usurpación no violenta.

Según su testimonio, ella sólo estaba paseando a su perro en el terreno en disputa, y que no tenía idea de que hubiera una venta del mismo.

Además, acusó que estuvo cinco horas en un calabozo sin ninguna explicación ni razón, y que se enteró de que la denuncia había sido hecha por la inmobiliaria y el comprador del terreno, cuyo representante habría llamado directamente al Fiscal de Turno para darle instrucciones.

Estando retenida en la unidad policial, envió un angustiante audio al presidente del Comité, pidiendo ayuda para que fuese liberada con prontitud, argumentando que debía cuidar a su hijo.

Este medio tomó contacto con el cuestionado arquitecto, Lorenzo Fluxá, quien calificó la situación como “muy triste” y declinó entregar declaraciones, derivando todo con su abogado.