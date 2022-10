Una preocupante situación se registró durante los últimos días al interior del Colegio Marcela Paz de Concepción, en la región del Bío Bío, luego que se revelara que estudiantes de segundo año medio tomaban fotos a alumnas y profesoras, y luego las compartían por Discord para calificarlas.

Según información que maneja Radio Bío Bío, en total son al menos 10 alumnos los que fueron detectados utilizando dicha plataforma.

Discord es una aplicación que permite enviar mensajes, audios, videos y más, entre personas y comunidades. Los usuarios son millones en todo el mundo.

Una denuncia a la que accedió BioBioChile, da cuenta de hechos que denigran y vulneran a integrantes de la comunidad educativa del establecimiento. Esto por estudiantes que sacaban fotografías a compañeras y profesoras, las calificaban con un puntaje por su físico y luego las difundían por la aplicación. Además, consigna la denuncia, compartían otro tipo de material.

Fueron las mismas estudiantes quienes dieron cuenta de esta situación en el colegio, activándose el protocolo de ciberbullying, comentó el director del establecimiento, Juan Ignacio Hurtado.

“Es una aplicación, que ellos participaban, donde ellos utilizaban ponderaciones o calificaciones de algunas integrantes de su curso y de algunas docentes”, detalló el director del colegio.

La investigación al interior del recinto está en curso y desde el establecimiento no descartan presentar una denuncia ante la policía.

“Los resultados o las sanciones, ojo, no pueden ser las que uno quisiera. Aquí no podemos olvidar que en una escuela, en un colegio, el aspecto formativo es lo que puede primar, independiente que también podamos generar algún tipo de sanciones o esto lo derivemos a algún ente externo y podamos llegar a otras instancias (…) la normativa, a veces no es tan expedita como nuestros apoderados quisieran”, indicó Hurtado

Eduardo Castillo, director subrogante de la Superintendencia de Educación, confirmó que se ingresó una denuncia de oficio por este caso y solicitaron todos los antecedentes al colegio.

“Nosotros ingresamos la denuncia catalogada como crítica acá en la Superintendencia de Educación, eso significa que deberían respetarse ciertos plazos mucho más expeditos”, indicó el director (s).

A través de un comunicado que se publicó en la página web del Colegio Marcela Paz, se informó a los apoderados que una vez tomaron conocimiento de lo ocurrido con los estudiantes de segundo medio, se activó el protocolo del Reglamento de Convivencia Escolar, para conocer a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

También indican que rechazan “toda medida de autotutela, adoptada por cualquier de nuestros miembros, toda vez que bajo cualquier circunstancia entorpecen el proceso de investigación interno que llevamos a cabo y no colaboran con la solución pacífica de conflictos ni con la promoción de una sana convivencia”.