Más de 100 operaciones han sido suspendidas en el Hospital Regional de Concepción, por el paro de funcionarios en el área de pabellones quirúrgicos.

Esto comenzó el pasado jueves, tal como dio a conocer Radio Bío Bío. En su momento, los funcionarios del denominado cuarto turno, por medio de la Fenpruss, dieron cuenta de problemas salariales y oportunidades laborales profesionales.

Sin embargo, esto llevó a que muchas cirugías, algunas de ellas delicadas, fueran suspendidas. Eso le pasó a un familiar directo de César Coronado, a quien le han cancelado tres veces una operación por cambios de válvulas al corazón.

Fue en horas de la mañana de este miércoles que César envió un audio al WhatsApp de La Radio, dando a conocer la situación.

BioBioChile se contactó con el hombre, quien relató que viajaron el martes pasado desde Valdivia, capital de la región de Los Ríos, hasta Concepción para que su familiar directo, de 56 años, fuera sometido a la delicada cirugía.

“Tenía hora para operarse el día jueves por un cambio de unas válvulas al corazón (…) es de alta complejidad, de hecho dura cerca de siete horas”, indicó César.

La operación estaba programada para las 7 de la mañana, pero “no pasó nada porque había un par de personas en paro (…) a eso de las 10, cuando pasó la ronda médica, le dijeron que efectivamente no habían podido operar por la falta de personal”, indicó César.

Pasó el día jueves, y le dijeron que finalmente la operación se realizaría el viernes o el sábado. Tampoco operaron a su familiar esos días.

Siguen en la incertidumbre en el Hospital Regional de Concepción

Ya el lunes, otra vez entregaron una posible nueva fecha de operación: este miércoles.

“No es un tema de que a él lo despierten 10 para las siete de la mañana y le digan ‘nos vamos a pabellón’, a él lo preparan el día antes, lo dejan en ayuna, en la mañana después de las 05:00 hacen lavado de estómago (…) es una incertidumbre de cuándo lo van a operar”, dijo César.

“Son totalmente válidas sus demandas en cuanto a temas salariales o de beneficios o de condiciones salariales, pero no pueden postergar de esa forma las operaciones. Esta operación nosotros la estábamos esperando hace más de dos años y medio”, explicó el hombre.

César se tuvo que devolver a Valdivia, sin embargo, entre los mismos familiares se turnan para estar en el Hospital Regional de Concepción junto a su pariente.

“Un desgaste familiar, que tenemos que estar viajando, familiares que están allá y nos vamos turnando, la preocupación, el hecho de que no podemos pasarlo a ver (…) es un tema complejo, y yo creo que ahí falta, no sé si mano dura o no, pero creo que falta un poco de golpear la mesa y decir que las operaciones son tan importantes como las urgencias, y no podemos descuidar el tema”, añadió.

César reiteró en que no le molesta que se manifiesten los trabajadores, sin embargo, solicitó que esto fuera en otro horario o después de las cirugías.

En medio del paro se estaría haciendo una cirugía de este tipo al día, según le indicaron a su familiar, dijo César Coronado.

BioBioChile confirmó que nuevamente fue reagendada la operación. Pese a las consultas de Radio Bío Bío, desde el Servicio de Salud y autoridades hospitalarias aún no aclaran cuántas son las operaciones que han sido suspendidas producto del paro.