En su sexto día de paro se encuentran los funcionarios de pabellones quirúrgicos del Hospital Regional de Concepción, lo que ha obligado a suspender más de un centenar de cirugías.

Para el Colegio Médico, los efectos de la movilización son gravísimos, por lo que piden al Gobierno dar una solución de manera urgente a este conflicto.

Las consecuencias del paro están a la vista. Desde el jueves de la semana pasada, día tras días, decenas de personas son notificadas de que sus cirugías no se podrán realizar.

“Me siento molesto por el asunto que está pasando en el hospital. Llevo un año y meses esperando una cirugía para mi hijo, me lo dieron el mes pasado para ahora y hoy me llaman del hospital y me dicen que vuelvo a la lista de espera, porque ellos no pueden trabajar y están en paro. ¿Hasta cuándo juegan con la salud de las personas?”, reclamó un afectado.

En el único comunicado al respecto, desde el recinto asistencial se aseguró la tarde de este lunes que no se han interrumpido las cirugías de urgencia y que aquellas programadas se mantienen, atendiendo al nivel de gravedad de los procedimientos.

Sin embargo, en las últimas horas, un niño que requería una cirugía cerebral tuvo que ser derivado a una clínica, donde se tuvo que comprar la prestación por la gravedad del caso.

Asimismo, otros pacientes, aparentemente sin riesgo de vida, siguen a la espera y sus familias acongojadas por la incertidumbre.

El doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico en Concepción, advirtió que la situación es grave y que urge una solución de parte del Gobierno.

En ese sentido, dijo comprender y solidarizar con las demandas del personal movilizado, pero que no puede avalar un movimiento que perjudica a personas enfermas y con dolor.

Ante el silencio de las autoridades hospitalarias y del Servicio de Salud, Radio Bío Bío consultó a la delegada Regional Presidencial, Daniela Dresdner, quien reconoció su preocupación por el conflicto, apuntando que se negocia una salida a las demandas del personal.

Será muy complejo reprogramar las cirugías suspendidas y con el pasar de los días la situación empeora, puesto que la causa del paro es justamente el alto ausentismo y recarga laboral de quienes deben cubrir esos turnos, en desigual condición económica.

La Fenpruss, que hasta el lunes apoyaba la movilización, decidió no seguir avalando un paro de funciones que afecta de manera tan sensible a la población, según indicó un comunicado del gremio que agrupa a los profesionales universitarios de los servicios de salud.