Por un periodo de 8 años asumieron hoy los tres nuevos senadores que representan a la región del Bío Bío en la Cámara Alta. Dos de ellos serán opositores al gobierno de Gabriel Boric.

Se trata de Enrique Van Rysselbergue (UDI) y Sebastián Keitel (Evópoli). El tercer senador en asumir fue Gastón Saavedra (PS).

Nuevos senadores de la región del Bío Bío

Nueve regiones del país renovaron sus representantes en el Senado en la última elección, entre ellas Bío Bío, que sumó un parlamentario debido a la separación de circunscripciones con la región de Ñuble.

Gastón Saavedra, histórico dirigente sindical y político del Partido Socialista, ex alcalde de Talcahuano en dos periodos, pasó de la Cámara de Diputados al Senado, y juró con otros 26 senadores.

Sobre la importancia para la región de este juramento, indicó que su presencia será garantía de que la sensibilidad ciudadana estará presente en el Senado.

“Que podamos ser la expresión, ser la voz de las demandas más sentidas de los territorios regionales”, afirmó.

En tanto, Enrique Van Rysselbergue, de la Unión Demócrata Independiente, también pasó de la Cámara al Senado, tras ser diputado en dos periodos por el distrito 44 de Concepción.

Tras asumir en su nuevo cargo, homenajeó a su familia por hitos en la historia parlamentaria de las últimas décadas en la zona, el primero, según dijo, cuando su padre Enrique Van Rysselberghe Varela, rompió en 1998 el doblaje que mantenía la izquierda en Concepción.

Finalmente, Sebastián Keitel, ex atleta, hoy político y representante de Evopoli, ex diputado por la región Metropolitana, también juró como senador tras ser electo por el Bío Bío, zona con la que no mantiene mayor vínculo.

Al ser contactado por Radio Bío Bío para conocer sus impresiones luego de asumir el cargo, pidió respeto por el momento en que se encontraba, negándose como lo ha hecho anteriormente, a entregar su parecer sobre su labor en representación de esta región.