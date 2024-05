Nintendo confirmó que presentarán su nueva videoconsola, sucesora de la Nintendo Switch, durante este año fiscal. Además, anunciaron un nuevo evento Nintendo Direct programado para el próximo mes de junio, que tratará sobre los juegos que llegarán en la segunda mitad del año.

La compañía japonesa de videojuegos anunció la primera Nintendo Switch en el año 2015, aunque su lanzamiento tuvo lugar dos años más tarde. Desde entonces ha lanzado varias actualizaciones, como es el caso del modelo de Nintendo Switch con una batería de mayor duración y el modelo con pantalla OLED, sin olvidar la versión solo portátil, Switch Lite.

Ahora, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, confirmó que anunciarán la próxima consola de la compañía, que sería la Switch 2, durante este año fiscal, que comprende hasta el mes de marzo de 2025.

Así lo detalló el directivo en una publicación de X (Twitter) desde la cuenta NintendoCoLtd, donde explicó que tras más de nueve años desde que anunciaron la Nintendo Switch, darán a conocer la nueva consola a más tardar en marzo del próximo año

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024