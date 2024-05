En una jornada de formalización, el diputado Miguel Mellado (RN) enfrentó cargos por revelación de secreto tras haber admitido en junio de 2023 haber grabado y filtrado una reunión con el presidente Gabriel Boric. El Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió una salida alternativa para Mellado, que incluye acreditar domicilio, disculparse públicamente con el presidente y donar al menos 500 mil a una entidad de ayuda a la familia de Carabineros. El abogado de Mellado argumentó que no se trataba de información sujeta a secreto, sino de una conversación política privada. Mellado reafirmó su responsabilidad y rechazó la existencia de secretos entre políticos, destacando su elección por la región de la Araucanía y asumiendo las consecuencias de sus actos en representación de sus electores. Señaló que el tema se politizó, pero considera el caso cerrado y su inocencia demostrada.

Durante esta jornada de martes se realizó la audiencia de formalización del diputado Miguel Mellado (RN) por el delito de revelación de secreto.

Recordemos que fue el pasado mes de junio de 2023 que el militante de Renovación Nacional reconoció que grabó en secreto -y filtró- una reunión de parlamentarios de La Araucanía y Bío Bío con el presidente Gabriel Boric.

Este martes, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió la solicitud de la defensa y se estableció una salida alternativa.

De esta manera, Mellado tendrá que acreditar su domicilio, enviar una carta de disculpas públicas al jefe de Estado y donar de a lo menos 500 mil a la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros.

Salida alternativa para diputado Mellado (RN)

Sobre eso, según dijo el abogado Juan Carlos Manríquez -quien lidera la defensa de Mellado- “la salida era razonable, más aún cuando la propia investigación arroja que en ningún minuto se trató de hechos secretos sujetos a calificación de secreto o reserva”.

“Sino que, como bien dijo la Fiscalía, era una petición personal de una conversación privada de naturaleza política entre políticos”, agregó.

Por lo que “habiéndose decretado que jamás hubo violación de secreto, nos parece razonable asumir, como dijo desde el primer minuto el diputado Mellado, su responsabilidad personal habiéndole entregado excusas públicas al señor Presidente de la República, privadas y ahora formales”.

En tanto, el diputado Miguel Mellado (RN) sostuvo que “lo dije hace 10 meses atrás, lo dije hace una semana, lo digo ahora. Tres veces he sido elegido representante de la región de la Araucanía en votación popular”.

“Vengo sobre los hombros de ellos que me eligieron para poder definitivamente dar la cara y poder asumir las responsabilidades de los actos en representación de ellos. Eso es lo que hice hoy”, complementó.

Acto seguido, dijo, “no me escondí en el fuero, y la verdad es que la salida que logramos con la Fiscalía es algo razonable. Yo desde el día 1 dije que había sido la persona que había grabado esos 10 minutos”.

Esto porque, aseguró, “entre políticos no deben haber secretos y la ciudadanía tiene que saber lo que sucede con esas conversaciones, no había absolutamente nada secreto, no había nada privado”.

“Había algo reservado puede ser, pero no había ni privado ni secreto y creo que ahí hay un tema importante que decir, porque la Araucanía yo desde hace 6 años vengo diciendo que hay terrorismo y recién lo vienen a descubrir la gente de este gobierno”, dijo el diputado RN.

Finalmente, el parlamentario acusó que el hecho “se usó políticamente (…) pero es mi responsabilidad, la asumo, la asumí y esto es un caso cerrado en este momento que demuestra la inocencia mía”.