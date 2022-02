Gremios del sector de la salud en el Bío Bío, llamaron al Ministerio a destinar “más recursos” para garantizar la trazabilidad y atención de pacientes covid-19.

Lo anterior, considerando la alta positividad diaria y semanal en la zona, la que se fijó por sobre el 30% según las cifras entregadas por la autoridad sanitaria este domingo 20 de febrero.

El presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) en el Bío Bío, Pavel Guiñez, señaló que las “malas decisiones” tomadas por el Ministerio de Salud, en la destinación de recursos para atender la pandemia, tienen al país y a la región en un complejo escenario.

“Advertimos hace meses lo irresponsable que fue terminar con el financiamiento extra para las labores de testeo, trazamiento y aislamiento. También el término de funciones de gran cantidad de personal de refuerzo covid en nuestros establecimientos – que fueron pésimas decisiones“, enumeró.

Argumentó que todo lo anterior les tiene hoy “enfrentando una nueva ola con una atención primaria disminuida y seremis de salud sin capacidad de hacer trazabilidad”.

A ello, agregó que el mes de marzo no solo será enfrentado con un nuevo gobierno, “si no que con hospitales colapsados y muertes que no podemos seguir normalizando”.

Discurso similar tuvo la presidenta nacional de la Confusam, Gabriela Flores, quien señaló que los recursos que han llegado del Ministerio no se reflejan en la contratación urgente de mayor personal para cubrir y apoyar a los equipos “desgastados”.

Desde el Colegio Médico de Concepción, su presidente, el doctor Germán Acuña, llamó a la población a “ser solidarios” con el entorno, a través del autocuidado y la vacunación.

“Que los que no quieren vacunarse piensen que esta no es una enfermedad individual, si no familiar y comunitaria. Cuando yo me vacuno no solo me cuido yo, si no que cuido a mi entorno familiar y a mi comunidad”, afirmó.

Anteriormente el Minsal afirmó que la alta contagiosidad de la variante Ómicron hace “insostenible” la trazabilidad, motivo por el cual se cambió la modalidad de toma de PCR y antígenos, llamando a privilegiar a las personas sintomáticas.

Las últimas cifras del virus en la región del Bío Bío, entregadas este domingo 20 de febrero, informaron 11 muertes y 4.621 casos nuevos por covid-19.

En tanto, al 19 de febrero, la ocupación en las residencias sanitarias regionales es del 95%.