Un recurso de protección presentará la Municipalidad de Hualpén -en la región del Bío Bío- tras el hallazgo de restos óseos en los trabajos del Puente Industrial. Con la acción legal buscan paralizar las obras hasta que se establezca a qué corresponden las osamentas. El alcalde Miguel Rivera insistió que no cuenta con ninguna autorización y, pese a ello, continúan con el movimiento de tierra.

Encuentran osamentas presuntamente humanas en los trabajos de construcción del Puente Industrial en Hualpén, en la región del Bío Bío. La situación generó la concurrencia de personal policial y del Consejo de Monumentos Nacionales al fundo Price.

El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, confirmó que ingresarán un recurso de protección para la paralización de las obras, hasta que se determine en qué consisten.

El descubrimiento se produjo la mañana de este miércoles, siendo alertado por la Red de Humedales del Bío Bío a través de Twitter.

AHORA!!! Hasta las obras del Puente Industrial en el fundo Price llegaron funcionarios de la cuarta comisaría de Hualpén. Fueron encontrados restos óseos en las inmediaciones de las obras, que datan del año 1700.

#noalpuenteindustrial @24HorasTVN @TVUNoticias @Monumentos_cl pic.twitter.com/sahqQPvvhz — Red Humedales del Bío Bío (@DelHumedales) October 27, 2021

Juan Pablo Toledo, de la Fundación Pongo e integrante de la campaña “No al Puente Industrial”, afirmó que el hallazgo cambia completamente el escenario de la construcción del puente.

“Aunque no fueron detenidas las obras por la ilegalidad de proyecto, que no tiene Resolución de Calificación Ambiental para la modificación ingresada en 2021 que pretende poner una planta de hormigón a 400 metros de la casas; ahora, con el descubrimiento de estas osamentas, que en primera instancia la PDI estima del año 1400, de comprobarse que esto corresponde a un cementerio indígena, esto implicaría la aplicación de la ley 169 de la OIT”, aseveró Toledo.

Según aseguró, eso derivaría en una consulta indígena y con ello la paralización de los trabajos de la totalidad del proyecto.

“Nosotros emplazamos al señor Cristian Tapia, del Consejo de Monumentos Nacionales, y al señor Juan Pablo Granzow, de la Superintendencia de Medio Ambiente, a paralizar las obras por el artículo 11 de la Ley 19300, letra f, donde se explica que de encontrarse un hallazgo de importancia arqueológica se deben paralizar las obras para determinar a qué corresponde y darle la protección que amerita”, explicó Juan Pablo Toledo.

Por su parte, el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, recordó que debido al desvío del canal Price como municipio solicitaron a la Seremi de Salud revisar el proyecto que pretende emplazar una planta de Hormigón, el que no cuenta con resolución ambiental. Eso llevó a que la autoridad sanitaria estableciera la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental.

Justamente en ese lugar se encontraron los restos óseos, que, de acuerdo a la información preliminar que ha logrado recabar el municipio, serían de los años 1200 a 1500.

“Nosotros hicimos un llamado que se hiciera presente el Consejo de Monumentos Nacionales y también la Conadi porque seguían realizando estos trabajos de movimiento de tierra sin respetar los restos óseos que se habían encontrado. Entonces, hoy día no sabemos si es sólo un resto óseo, no sabemos si puede ser un cementerio”, dijo el jefe comunal.

No hubo estudio arqueológico

Rivera insistió que las faenas no cuenta con ningún tipo de autorización y que las “cosas se han hecho lamentablemente muy mal. Entendemos que el desarrollo es importante, pero las cosas se deben hacer bien. Aquí ni siquiera se hizo un estudio arqueológico, aquí en Hualpén no se dieron medidas de mitigación, aquí no se ha hecho absolutamente nada”, criticó.

La autoridad comunal confirmó que mañana jueves ingresarán un recurso de protección para la paralización de las obras hasta que se establezca el nivel y tipo de hallazgo.

“Un llamado de atención”

La consejera regional Tania Concha indicó que “este hallazgo debe ser un llamado de atención y un aviso a construir nuestras ciudades de forma sostenible, teniendo en cuenta la riqueza medio ambiental de nuestra zona y la historia de nuestros pueblos y territorios. Diversas organizaciones sociales han llamado la atención sobre los graves conflictos que plantea la construcción del Puente Industrial así como está proyectado actualmente y este descubrimiento plantea un nuevo dilema que debe ser abordado con responsabilidad”.

Aclaró que eso no significa que “nos opongamos a mejorar la conectividad de las comunas que están al sur del Bío Bío, sino que hay que hacerlo con responsabilidad y respeto a la comunidad y a la historia de los pueblos”.